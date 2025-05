La defensa trata de demostrar que la muerte de Cristina Cabo fue un homicidio, pero la acusación busca una pena por asesinato

Lugo - Publicado el 27 may 2025, 12:20 - Actualizado 27 may 2025, 12:56

La defensa de José Uriel Valencia trata de demostrar en el juicio por el crimen que acabó con la muerte de Cristina Cabo -de 42 años de edad- en noviembre de 2022 en su domicilio en la ciudad de Lugo que los hechos son constitutivos de un delito de homicidio, mientras que la acusación particular y la Fiscalía tratan de demostrar que fue un asesinato con alevosía, por el que piden una pena de treinta años de cárcel.

La abogada que ejerce la defensa de José Uriel Valencia en el juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Lugo por el crimen que llevó a la muerte a Cristina Cabo, la letrada lucense Pilar Baños, insistió en que "los hechos" que están siendo juzgados "pese a que son un homicidio, no tienen las características de un asesinato".

Antes del inicio de la segunda jornada del juicio, en el que está previsto que presten declaración los policías que participaron en la investigación del crimen y dos testigos propuestos por la defensa, la letrada dijo que "estamos ante un hecho trágico, pero como decía yo ayer, no todo hecho trágico es un asesinato ni toda brutalidad es un ensañamiento".

Ramudo Efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil a las puertas de la Audiencia Provincial de Lugo

"Es lo que vamos a mantener, que fue un homicidio, un homicidio doloso, pero no tiene las características de un asesinato. Entendemos que no atacó a la víctima de forma sorpresiva, sino que fue la víctima la que, de alguna manera, inició la discusión y sacó el arma. Por otro lado, no pretendió causarle un dolor deliberada e inhumanamente a la víctima", dijo la abogada a los medios de comunicación a las puertas de la Audiencia.

"Consecuentemente, tampoco robó utilizando violencia, sino que aprovechó la oportunidad para coger los objetos cuando se marchó", añadió Pilar Baños en relación al delito de robo con violencia que le imputa el ministerio fiscal -se llevó la bicicleta y el ordenador de la víctima- y por el que pide para el acusado cinco años de cárcel.

"Básicamente, esa va a ser nuestra defensa y esperamos que se haga justicia en ese sentido. Entendemos que los hechos, pese a que son un homicidio, no tienen las características de un asesinato", insistió.

Al igual que en la vista, la letrada hizo referencia al origen del acusado y recordó que "tenemos a muchos chicos y chicas en la sociedad que crecen y se convierten en delincuentes, marcados por unas vivencias muy duras".

En ese sentido, incidió en que "la vida en Colombia no es como en España".

"Vivir situaciones de violencia, de abandono, de pobreza y de falta de cariño desde pequeños puede influir en cómo una persona crece, madura y se hace adulta", así como "en las reacciones que pueda tener ante un ataque, que pueda considerar o que sea real".

José Uriel Valencia baja del furgón policial que lo llevó a la Audiencia

En cuanto a los hechos que están siendo juzgados, recordó que "parece ser que hubo una discusión previa" y ella "fue a la cocina, cogió un cuchillo, no sabemos con qué intención desgraciadamente, e intentó intimidarlo o agredirlo".

Fue entonces, sostiene la defensa, cuando "entró en pánico, por situaciones que había vivido anteriormente" y se produjeron los hechos que desencadenaron en la muerte de Cristina Cabo.

"Ella nunca cogió el cuchillo"

Sin embargo, la abogada que ejerce la acusación particular, Fernanda López, afirmó, en contra de lo que sostiene la defensa de José Uriel Valencia, que la víctima "nunca cogió el cuchillo" para intimidarlo y con el que, finalmente, el acusado le asestó 47 puñaladas que acabaron con su vida.

"Esta acusación particular mantiene que ella no cogió el cuchillo en ningún momento y, además, lo demostraremos", dijo la letrada antes entrar en la vista oral.

Ramudo La abogada lucense Fernanda López ejerce la acusación particular

Según el relato de los hechos que hace la Fiscalía en su escrito de acusación, la víctima y el acusado iniciaron una discusión en el domicilio de ella sobre las ocho de la mañana del día de autos y ella le pidió que abandonase su casa. Al no hacerlo, precisa el ministerio público, fue "a la cocina a por un cuchillo", pero en un momento dado, sin que ella llegase a tocarle con él, el procesado se lo arrebató y la apuñaló.

"A lo largo del juicio se demostrará que ella nunca cogió el cuchillo", insistió Fernanda López.

"Los testigos de la primera jornada eran muchos amigos de la víctima y la describieron, para que el jurado también se haga una idea de qué tipo de persona era", recordó la abogada, una "chica supersociable, riquiña, guapa...", zanjó.

treinta años de cárcel

Tanto la acusación particular como el ministerio fiscal solicitan para el acusado 25 años de cárcel por el delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, además de otros cinco años por el de robo con violencia e intimidación.

La Fiscalía también reclama indemnizaciones para la familia de la víctima que suman 230.000 euros.

El procesado, de nacionalidad colombiana y 35 años de edad, ha permanecido en prisión preventiva desde el 1 de diciembre de 2022.

Está previsto que la vista oral finalice mañana, precisamente con la declaración del procesado.