Hugo Ramón desde Guadalupe tras finalizar 18º la Mini Transat: "Aún necesito unos días para valorar si ha valido la pena todo el esfuerzo de cuatro años"

El regatista mallorquín valora en COPE su 18º puesto en una regata en solitario y sin asistencia que ha completado por cuarta vez, Invirtió 16 días y 3 horas en recorrer 3.118 millas entre La Palma y Guadalupe

