Hugo Ramón desde Guadalupe tras finalizar 18º la Mini Transat: "Aún necesito unos días para valorar si ha valido la pena todo el esfuerzo de cuatro años"
El regatista mallorquín valora en COPE su 18º puesto en una regata en solitario y sin asistencia que ha completado por cuarta vez, Invirtió 16 días y 3 horas en recorrer 3.118 millas entre La Palma y Guadalupe
Jordi Jiménez
Mallorca - Publicado el - Actualizado
1 min lectura10:05 min escucha
Herrera: “El sistema que quiere poner en marcha María Jesús Montero, se resume muy fácil: más dinero para Cataluña y multas a Madrid”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h