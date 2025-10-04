Café Quijano, Chucho Valdés, Dani Martínez y Ángel Martín actuarán esta temporada en el auditorio 'Fuxan os ventos' de Lugo

Las actuaciones de Café Quijano, Victor Wooten and Wooten Brothers, y Chucho Valdés Royal Quartet, en el apartado musicial; los humoristas Ángel Martín, Miguel Lago y Dani Martínez, o las actrices Alba Flores y Blanca Portillo, entre otros, forman parte de la programación cultural 2025-2026 del Auditorio 'Fuxan os ventos' de Lugo.

La concejala de Cultura, Turismo y Promoción da Lingua, Maite Ferreiro, presentó la nueva temporada que reunirá propuestas musicales, teatrales y de humor hasta la primavera de 2026.

Ferreiro subrayó que “queremos que el Auditorio 'Fuxan os ventos' siga siendo un espacio de encuentro cultural para toda la ciudadanía, con una oferta diversa que combina tradición, talento gallego y nombres de referencia internacional”.

Este año, además, se suma una cita muy especial, “la celebración en nuestro auditorio de la gala de los Premios Mestre Mateo 2026, un evento que situará de nuevo a Lugo en el epicentro de la cultura gallega”.

Ramudo El auditorio 'Fuxan os ventos' abarrotado de público

la temporada arranca el 25 de octubre

La temporada será abierta el 25 de octubre con el XVIII Concerto de Outono, en el que participarán la Coral Xuvenil Cántiga de Ourense, la Coral San Roque de Vigo y el Orfeón Xoán Montes de Lugo.

En noviembre, Lugo recibirá dos conciertos internacionales: Victor Wooten and Wooten Brothers (7 de noviembre) y Chucho Valdés Royal Quartet (11 de noviembre).

También ese mes, el día 16, se representará la obra “1936”, producción del Centro Dramático Nacional, El Terrat y otras entidades, con intérpretes como Antonio Durán “Morris”, Alba Flores y Blanca Portillo, entre otros.

El humor también tendrá un lugar destacado en la programación: Ángel Martín (5 de diciembre), Miguel Lago (19 de enero) y Dani Martínez (11 de abril) pasarán por el auditorio.

Además, este espacio acogerá el montaje “Nymeria”, de Pablo Méndez Performances (6 de febrero), y el concierto de Café Quijano (27 de febrero).

"Esta programación busca abrir Lugo al mundo de la música, del teatro y del humor, haciendo del Auditorio 'Fuxan os ventos' un referente cultural, y que la ciudad sea también anfitriona de los Premios Mestre Mateo 2026 es una muestra del reconocimiento al trabajo que estamos haciendo”, concluyó.