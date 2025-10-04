Zaragoza da inicio a las Fiestas del Pilar con un multitudinario pregón ante 36.000 personas

Las fiestas del Pilar de Zaragoza 2025 han comenzado con el pregón al que han dado lectura, desde el balcón de la Casa Consistorial, los cineastas Paula Ortiz, Javier Macipe y Pilar Palomero, quienes han aseverado que la ciudad "abraza al cine" y han pedido la paz para el pueblo palestino, que ha estado representado con pancartas y banderas en la plaza del Pilar, con miles de asistentes.

Pilar Palomero ha comentado que pertenece a la cuarta generación de Pilares de su familia y ha felicitado a "todas las Pilares, Pilis, Pilucas y Pilarcicas", un nombre bonito porque "es nuestro símbolo y punto de encuentro e identidad y es la parte que se mantiene firme cuando todo tiembla".

"Son muchos los compañeros cineastas que podrían estar aquí y nos acordamos de todos, de quienes vinisteis antes y abristeis caminos, los que estáis y los que vendréis", asegurando que el pregón "abraza el cine" y abre unos días que deben estar "llenos de alegría y libres de violencia, sin olvidar a Palestina", animando a "celebrar la vida en paz".

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Los pregoneros desde el balcón del Ayuntamiento

Javier Macipe ha recordado que la película 'La estrella azul' se rodó "con amor a esta ciudad, siempre en deuda con vosotros", manifestando: "Cuando en Aragón nos ponemos de acuerdo en algo y apostamos por el rock and roll podemos hacer que las cosas brillen en el mundo entero", recordando a Mauricio Aznar, "un ilustre aragonés".

Ha mencionado a quienes trabajan estos días para el normal desarrollo de las fiestas, como sanitarios, bomberos, policías, operarios, feriantes, payasos, programadores y taxistas.

Paula Ortiz ha dicho que "somos foro, somos asamblea, hogar, a pesar de la dureza del viento, el polvo, la niebla y el sol, y a pesar de que falten profesores en los colegios públicos, casas de juventud y médicos en los hospitales; a pesar de las guerras que nos avergüenzan y de los genocidios a los que asistimos y de quienes nos reprochan denunciar esa vergüenza".

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Más de 35.000 personas en la Plaza del Pilar

La alcaldesa, Natalia Chueca, ha expresado que "empiezan diez días de fiesta y vamos a celebrar por todo lo alto que Zaragoza es una ciudad que da la bienvenida a todo el mundo, que es acogedora y es una ciudad de cine". Los pregoneros representan "lo mejor del talento maño", ha añadido. Durante el pregón se han podido escuchar la jota 'S'ha feito de nuey' y el Himno a la libertad de José Antonio Labordeta.

ENTREGA DE TÍTULOS DE HIJOS PREDILECTOS

Antes del pregón de inicio de las Fiestas, se han entregado las distinciones de Hijos e Hijas Predilectas de la ciudad.

La concejal de ZeC, Elena Tomás, ha sido la encargada de loar los méritos de la Casa Palestina en Aragón, de la que ha alabado su labor de transmitir en Aragón y Zaragoza la situación del pueblo palestino, cuya historia, ha asegurado, "está atravesada por la injusticia y la resistencia". En representación de la distinguida como Hija Predilecta, Reema Souqi ha definido el título como "un honor" y una "responsabilidad" que asumen "con humildad, compromiso y esperanza".

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA La Casa Palestina en Aragón, hija predilecta de Zaragoza

A iniciativa de Vox, y con el voto en contra de ZeC, se ha entregado el título de Hija Predilecta a Teresa González Campos, "presidenta y faro" desde hace 28 años de la Casa Cuna Ainkaren, una asociación en defensa de la vida que ha atendido y acompañado a más de 1.350 mujeres embarazadas "de diversas procedencias, culturas y religiones".

Asimismo, y a propuesta del PSOE, recibida con el voto favorable de todos los grupos, también ha sido distinguida como Hija Predilecta la Asociación aragonesa 'Believe in Art', impulsada por tres mujeres, Beatriz Lucea, Luisa Grau y Marisa Vela. Ellas tres, ha alabado la portavoz socialista Lola Ranera, demostraron que "con la fuerza del arte y la capacidad transformadora del color se podían humanizar nuestros hospitales, llenándonos de esperanza y ayudándonos a sanar, porque la cultura siempre debe ser la parte de nuestra medicina".

En pocos años 'Believe in art' ha realizado más de 150 intervenciones de artistas nacionales e internacionales que han prestado su arte y su tiempo de manera absolutamente desinteresada para transformar espacios sanitarios de toda la Comunidad hasta firmar "más de un centenar de obras con las que no solo han pintado muros, sino que han pintado muchas sonrisas", ha apuntado Ranera.

AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA Reconocimiento a los Bomberos de Zaragoza

Por parte del PP, Ángel Lorén ha presentado el título de Hijo Predilecto concedido por unanimidad al Cuerpo de Bomberos de Zaragoza, a cuyos integrantes ha definido como "héroes sin capa movidos por su profunda vocación de servicio público" y "símbolo de solidaridad, de profesionalidad y de calma serena en los momentos más difíciles".

MEDALLA DE ORO DE ZARAGOZA

Además, se ha entregado la medalla de oro de la ciudad a la presidenta de Heraldo de Aragón, Paloma de Yarza López-Madrazo. Al recoger la máxima distinción de Zaragoza, Paloma de Yarza ha emplazado a "frenar el deterioro institucional que socava la democracia" y a defender "la pluralidad de opiniones".

En su intervención, ha señalado que "no puede haber mayor orgullo para un zaragozano que recibir esta distinción, que no solo trata de reconocer el talento profesional y personal, sino que aprecia la vinculación sentimental y afectiva del galardonado con esta ciudad, mi ciudad".

Ha enfatizado su "pasión por Zaragoza", donde creció y se convirtió en una mujer con la fortuna de casarse con "el amor de su vida", Jorge Clúa, fallecido hace tres años, con el que compartía su "adoración por Zaragoza", hasta el punto de que él renunció su brillante carrera profesional en Barcelona para regresar a Zaragoza para que sus hijos arraigasen en la capital aragonesa.