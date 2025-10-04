El Burgos CF deja escapar un punto de Huesca en el último minuto

El Huesca volvió a ganar en casa en el tiempo añadido, esta vez ante el Burgos y con un tanto del francés Samuel Ntamack en el minuto 94 de un partido muy flojo de los dos equipos y en especial el conjunto visitante, que tiró la primera parte y cuando empató no supo retener el punto que acariciaba.

LaLiga Huesca - Burgos

Presentaron cambios los dos entrenadores. El Huesca cambió de sistema de juego por vez primera en la temporada Sergio Guillo dispuso una defensa de cuatro jugadores. Luis Miguel Ramis dejó en el banquillo del Burgos a varios titulares de las anteriores jornadas y que tan buen resultado les estaba dando.

El Burgos empezó el partido con más confianza ante un Huesca que se sentía incómodo y con poca confianza debido a los últimos resultados, aunque no pasó apuros y, a pesar de dominar territorialmente el conjunto visitante, en el minuto 19 Ro disparó de forma forzada junto al poste derecho de Cantero.

Poco a poco el Huesca pasó a tener más el balón al estar más participativo el centro del campo, pero le costaba mucho llegar al área visitante ante un Burgos muy sólido y compacto que nunca se complicaba la vida al ser muy expeditivo en cada balón que llegaba a sus inmediaciones.

LaLiga Huesca - Burgos

Ninguno de los dos equipos tuvo las ideas claras de cara a la portería contraria y ninguno de los dos porteros tuvieron que intervenir.

El Burgos que estaba muy cómodo en el campo y siendo muy conservador, y tampoco era vertical. En una de las pocas llegadas el Huesca aprovechó para adelantarse en el marcador. Fue tras un saque de banda que Luna, a pase de Kortajarena, remató a escasa distancia al fondo de la portería de Cantero en el minuto 40.

Tras el gol local, el Burgos buscó la portería contraria con más ahínco, pero el Huesca se cerró bien y no pasó muchos apuros al juntar más las líneas.

El Huesca, en el ecuador de la segunda parte, volvió a jugar con defensa de cinco para tratar de mantener el resultado, y el Burgos tuvo ya muchas dificultades porque el conjunto oscense sabe defenderse muy bien y no dio opciones a los atacantes burgaleses. Cuando quiso ir hacia adelante, el Burgos ya no pudo sacar nada.

El Burgos conseguiría empatar de un penalti que forzó Pulido sobre Íñigo Córdoba en el minuto 70 y que se encargó de transformar David González.

Paso el partido a estar muy igualado hasta el final. Los dos equipos buscaron el triunfo, pero por tercera vez en lo que va de temporada el Huesca volvió a apuntarse una victoria cuando el partido agonizaba. Samuel Ntamack dejó los tres puntos en El Alcoraz con un gol en el m.94.

Ficha Técnica

2 - Huesca: Dani Jiménez; Abad (Angel Pérez, m. 62), Pulido, Piña, Ro; Sielva, Alvárez; Luna (Liberto, m. 69), Kortajarena (Ntemack, m. 84), Ojeda (Carrillo, m. 62); y Enrich ( Enol, m. 69)

1 - Burgos: Ander Cantero; Lizancos, S. González, Sierra, Miguel; Morante, Atienza; Mario Cantero (Iñigo Córdoba, m. 65), David González (F. García, m. 74), Appin (Fer Niño, m. 46); y Mario González (Mollejo, m. 74).

Goles: 1-0, m.40: Luna. 1-1, m.73: David González, de penalti. 2-1, m.94: Ntemack.

Arbitro: Alejandro Ojaos, del comité murciano. Mostró tarjetas amarillas por parte del Huesca a Abad y Sielva; y por parte del Burgos a Sergio González, Sierra, y Miguel.

Incidencias: partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio de El Alcoraz ante 5.904 espectadores.