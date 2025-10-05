El Granada CF continúa dando alegrías a sus aficionados

Pacheta había anunciado que iba a repetir alineación en el partido disputado frente a la Real Sociedad B, aunque insinuó la posibilidad de alterar algún matiz. Finalmente elogió el mismo once que le permitió la victoria en Huesca y el resultado es que otra vez ha sumado los tres puntos.

cinco goles en el primer período

La primera media hora de juego fue espectacular. El conjunto local dominó al rival y marcó cinco tantos. El primero fue conseguido por Faye (m. 3) de cabeza con una asistencia de Álex Sola. El senegalés (m. 9) volvió a marcar a la media vuelta. Después protagonizó la asistencia que le permitió a Rubén Alcaraz (m. 11) lograr otro tanto, con un disparo desde fuera del área. El siguiente en marcar fue Álex Sola (m. 21), con asistencia de Alemañ, y cerró la cuenta del Granada Óscar (m. 31), con otro disparo desde fuera del área. Hasta ese momento, el juego rojiblanco parecía espectacular y el rival colaboró ofreciendo demasiadas facilidades, pero en el descuento un desajuste defensivo permitió que Carrera (m. 43) abriera la cuenta goleadora del conjunto de San Sebastián.

los fantasmas aparecen en el segundo período

En la segunda mitad el partido fue muy distinto. La Real Sociedad B dominó hasta aproximadamente el m. 65 y fruto de ello fue el tanto de Mikel (m. 50). Parecía que el Granada volvía a su realidad más triste, posiblemente por el cansancio del despliegue del primer período, pero en los últimos minutos logró equilibrar el partido e incluso tuvo algunas ocasiones de aumentar su cuenta por mediación de Hormigo y Arnaiz.

Cabe preguntarse si el Granada es el de la primer período o el del comienzo del segundo tiempo. En cualquier caso, se evidencia que es irregular y que debe depurar muchos detalles en defensa.

próximo partido

El próximo partido lo disputará de nuevo en Los Cármenes. El viernes a las 21:30 h recibirá a Las Palmas, con la dificultad de no poder contar con sus porteros, ambos convocados para partidos internacionales, y tampoco con Rodelas y Hongla, por la misma circunstancia.

ficha técnica

Granada: Luca Zidane; Casadesús (Williams, m. 79), Manu Lama, Óscar Naasei, Diallo (m. Hormigo, 46); Pedro Alemañ, Sergio Ruiz, Rubén Alcaraz (Manu Trigueros, m. 54); Álex Sola, Faye (Arnaiz, m. 54) y Jorge Pascual (Bouldini, m. 75).

Real Sociedad B: Aitor Fraga; Alberto Dadie, Peru Rodríguez, Balda, Agote; Gorosabel, Carbonell, M. Rodríguez (Marchal, m. 77), J. Ochieng; Zarranz y Orobengoa (Marriezkurrena, m. 57).

Goles: 1-0, Faye (m. 3); 2-0, Faye (m. 9); 3-0, Rubén Alcaraz (m. 11); 4-0, Álex Sola (m. 21); 5-0, Óscar Naasei (m. 31); 5-1, Carrera (m. 43'); 5-2, Mikel (m. 50).

Árbitro: Miguel González (Comité de Asturias). Mostró tarjeta amarilla a Diallo y Casadesús del Granada; y a Agote, Ochieng y Astiazarán de la Real Sociedad B.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 8 de Segunda División, disputado en el Estadio Nuevo Los Cármenes ante 12.661 espectadores. Antes del encuentro, Lucas Alcaraz entregó una camiseta conmemorativa por sus 100 partidos con la camiseta del Granada a Sergio Ruiz.