El Belén Electrónico de Begonte, en Lugo, posible germen del "Centro de Interpretación do Nadal Tradicional en Galicia"

El Belén Electrónico de Begonte, declarado de Interese Turístico Galego, clausuraba este fin de semana sus actividades, después de volver a batir su propio récord de visitantes y con la intención por parte de sus promotores de trabajar de forma firme y decidida en la “desestacionalización” de sus actividades, para convertir a su museo en el germen de un futuro “Centro da Interpreción do Nadal Tradicional en Galicia”.

Uno de sus grandes promotores, Xulio Xiz Ramil -presidente del Centro Cultural José Domínguez Guizán- reconoce que “aunque puede sonar algo pomposo”, en un “futuro perfecto” el Belén Electrónico de Begonte y su museo podrían ser perfectamente la base de “un Centro de Interpretación do Nadal Tradicional en Galicia”.

Desde su punto de vista, no es algo descabellado, aunque reconoce que un proyecto de esa envergadura debe plantearse con tiempo e ir dando pasos “poco a poco”. Tras más de medio siglo de vida, recuerda, el Belén de Begonte es “una novedad para los niños” que cada Navidad vienen a visitarlo y un motivo de “recuerdo” para los mayores.

Archivo Cope Figuras y reproducciones de viviendas tradicionales gallegas donadas al Belén de Begonte

"muchas cosas para enseñar"

Pero además del propio Belén -que este año batió su propio récord de visitantes, con más de 40.000 personas-, el museo asociado “tiene muchas cosas para enseñar”, material de un gran valor desde el punto de vista histórico que puede de ser, precisamente, la base “para un gran proyecto de futuro”.

Aunque no descarta la posibilidad de que algún día todas esas piezas puedan estar en un nuevo edificio, afirma que ahora mismo la idea no es plantearles a las administraciones “grandes inversiones”. Se trata más bien, aclara, de “ayudas puntuales”, para ir realizando en las actuales instalaciones “retoques importantes”.

“Se trata más de trabajo personal”, afirma, “de restaurar” piezas, de “recolocarlas”, de “ordenar” todos esos elementos con las que cuenta el museo. De hacerlo “poco a poco”, sin olvidar el objetivo final y conscientes de que “hay mucho material para enseñar”, después de más de medio siglo de vida y de múltiples donaciones.

Arquivo Cope O dúo ConVersoS interpreta a panxoliña "Linda Noite" diante do Belén de Begonte

"contactos permanentes" con la administración

Xulio Xiz precisa que hay “contactos permanentemente” con las administraciones y la predisposición a colaborar es buena. Ahora toca, aclara, pensar en lo “qué” se quiere y se puede hacer para formular “peticiones concretas”.

En todo caso, no tiene dudas de que contarán con el apoyo necesario, porque llevan en la mano “la tarjeta de presentación perfecta”.

Cedida El Belén de Begonte fue clausurado este fin de semana, después de superar los 40.000 visitantes

“Cuando llegamos a cualquier lugar, institucional o privado, llevamos en la mano la tarjeta de presentación perfecta, porque el Belén de Begonte es algo conocido y querido”, concluye.