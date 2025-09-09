Aprobaron la oposición este año y están ya trabajando en aulas de Lugo

Acaban de aprobar la oposición y han comenzado ya a trabajar. Hablamos de 128 docentes que se han incorporado a las aulas de la provincia de Lugo en el inicio de este nuevo curso escolar después de haberse sacado la plaza “el pasado verano”.

El delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, informó en relación con los nuevos docentes que 22 de ellos se han incorporado a la plantilla de profesores en centros de la capital lucense. Otros 19 maestros ejercerán este curso en Monforte de Lemos, 10 en Viveiro, 8 en Vilalba o 6 en Burela.

El curso escolar comenzó este lunes en la provincia de Lugo para 32.302 estudiantes de Educación Infantil - con 5.176 niños y niñas matriculados en esta etapa -; Primaria - 13.735 -; Educación Especial – 58 -; ESO – 10.008 -; y Bachillerato – 3.325 -.

Arias, que visitó el Colegio Rosalía de Castro, en el centro de Lugo, aseguró que la Xunta actuó “con la máxima celeridad para avanzar en las obras de los centros educativos durante el verano, con el fin de interferir el menos posible en la actividad lectiva”.

Cedida Javier Arias visitó el colegio Rosalía de Castro en el inicio de este nuevo curso lectivo

grandes obras en centros educativos

Así, dijo, se cambió “en tiempo récord” a cubierta del CEIP As Mercedes, gracias a una inversión de 500.000 euros; y “se le dio un importante impulso a la rehabilitación integral del IES Lucus Augusti”, una obra “que está en la última fase y finalizará en breve”. La reforma del instituto ronda los 3,3 millones de euros.

Además, el delegado incidió en la “profunda renovación” que está acometiendo la Xunta en los colegios e institutos de la provincia de Lugo, con más de 500 intervenciones promovidas desde el año 2021, que suman más de 40 millones de euros de inversión.

En ese sentido, se refirió a algunas de las actuaciones relevantes que están en marcha o acaban de finalizar, como la construcción del nuevo salón de actos del IES Lama das Quendas, de Chantada, con unos 675.000 euros de inversión; el cambio de la cubierta del CEIP Álvaro Cunqueiro, de Mondoñedo, con un presupuesto superior a los 453.000 euros; o la rehabilitación integral del CEIP Plurilingüe Poeta Avelino Díaz, de Meira, a la que se destinan cerca de 900.000 euros.