El 70% de Lugo, sin capacidad eléctrica hasta 2030: el PP denuncia “crecimiento y empleo cero” y exige al Gobierno un plan urgente

Senadores del PP piden no discriminar a Lugo en las infraestructuras eléctricas

Los senadores del Partido Popular por Lugo, José Manuel Barreiro, José Manuel Balseiro y Juan Carlos Serrano, denunciaron en rueda de prensa que la planificación eléctrica del Gobierno central deja sin capacidad de conexión a cerca del 70% del territorio provincial, lo que imposibilita la implantación de proyectos industriales de entidad.

Según advirtieron, esta situación aboca a la provincia a un escenario de “crecimiento y empleo cero” durante años, al no poder garantizar el suministro energético necesario para nuevas empresas o iniciativas económicas.

El caso Altri y la crítica política

Barreiro puso el foco en el proyecto de Altri en Palas de Rei, asegurando que el Ejecutivo central ha frenado su desarrollo para evitar que se asocie a un logro del PP. Recordamos que el anuncio de esta iniciativa coincidió con la salida de Alberto Núñez Feijóo de la Xunta de Galicia, lo que, seguramente, situó el proyecto en el foco político.

En este contexto, los populares denuncian un “frenazo” en la planificación energética en la zona que afecta no solo a grandes industrias, sino también a pequeñas empresas e incluso a promociones de vivienda privada.

Déficit estructural en la red eléctrica

El PP sostiene que la provincia sufre un problema estructural: amplias zonas del centro y oeste de Lugo carecen de subestaciones de transporte capaces de dar servicio a proyectos con alto consumo energético.

00:00 Volumen Cerrar Chema Núñez Juan Serrano, sufre en su propia piel el déficit de capacidad eléctrica en su zona

Como ejemplo, el senador Juan Carlos Serrano relató el caso de un negocio a punto de abrir en Portomarín que debe asumir el coste de ampliación de la red y de un nuevo transformador ante la falta de capacidad existente.

Balseiro advirtió además de la incertidumbre real sobre si, incluso con inversión privada, habrá capacidad insuficiente para suministrar energía.

Una inversión “discriminatoria”

Los populares califican la planificación eléctrica estatal hasta 2030 de “claramente discriminatoria” para Galicia. Denuncian que, de los más de 13.000 millones de euros previstos, solo un 2,8% corresponde a la comunidad, cifra que se reduce al entorno del 1,6% si se descuentan actuaciones ya ejecutadas o heredadas.

A su juicio, esta falta de inversión compromete el desarrollo industrial gallego y rompe el principio de equilibrio territorial.

Acusaciones al PSOE gallego

Balseiro también cargó contra el líder socialista gallego, José Ramón Gómez Besteiro, al que acusó de anticipar que el proyecto de Altri no tendría suministro energético utilizando, según afirmó, “información privilegiada”, y de intentar capitalizar políticamente una noticia negativa para la provincia.

La moción del PP en el Senado

Ante esta situación, el Grupo Popular ha registrado una moción en la Comisión de Transición Ecológica del Senado —donde cuenta con mayoría— para exigir al Gobierno incrementar la inversión en infraestructuras eléctricas en Galicia, garantizar una distribución territorial equilibrada de la nueva potencia, informar con mayor transparencia sobre la planificación energética y establecer mecanismos ágiles que permitan atender proyectos industriales sin conexión.

El objetivo, según defienden, es evitar que Galicia y especialmente Lugo queden “desconectadas” y sin opciones de desarrollo económico en los próximos años.