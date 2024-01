Cuatro ataques a una granja de Monterroso: "el lobo se lleva terneros recién nacidos y no deja nada"

La explotación Vacas Carbón, en el municipio de Monterroso, en la comarca lucense de A Ulloa, sufrió el pasado año cuatro ataques de los lobos, pero desafortunadamente solo pudo justificar dos de ellos para reclamar ayudas públicas que paliasen en parte sus pérdidas, dado que las alimañas se llevaron dos terneros recién nacidos y “no dejaron nada”.

Uno de los ganaderos que se ocupa del cuidado de los animales, Iván Vázquez, confirmó que sufrieron el año pasado “cuatro ataques de los lobos”, lo que supuso una pérdida considerable para esta explotación con ganado en extensivo.

Además, “primero se llevó dos terneros recién nacidos” y los ganaderos no pudieron acreditar su muerte para solicitar la correspondiente ayuda pública.

“Cuando son terneros recién nacidos, el lobo viene y se los lleva. No queda nada. Si no hay restos o indicios no hay manera de justificar la muerte del animal”, lo que impide el acceso a las coberturas para paliar las pérdidas que provoca la fauna salvaje.

AYUDAS

Los ganaderos gallegos pueden solicitar desde este miércoles, y durante un mes, las ayudas que concede la Xunta de Galicia, en este caso a través de la Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, para financiar medidas que contribuyan a proteger sus rebaños de los ataques del lobo.

En concreto, la Xunta de Galicia ha establecido dos líneas diferentes de ayudas, que suman un presupuesto de 900.000 euros, una de ellas para la contratación de personas que cuiden del ganado en extensivo y otra para la adquisición e instalación de vallados para proteger a las reses de los ataques de las alimañas.

Iván informó de que se plantea solicitar una de esas ayudas para vallar una finca que tiene justo al lado “de casa”, pero ve inviable aplicar una medida similar a todas las hectáreas de pastos por las que está distribuido su ganado.

MINIFUNDIO

“Hay mucho minifundio. Tenemos ganado por diversos pueblos. Es cierto que hai algunas fincas grandes, pero no son nuestras, las llevamos arrendadas, y no vamos a vallar unas parcelas que no son nuestras. Es inviable”.

El plazo de presentación de solicitudes para las ambas órdenes es de un mes , contado a partir de este miércoles, 10 de enero. Los interesados deberán presentar sus solicitudes preferiblemente por medios electrónicos a través del formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia.