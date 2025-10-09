Abraham Cupeiro ofrecerá una actuación gratuita en Lugo el día 21 de octubre

Abraham Cupeiro actuará el día 21 de octubre en el Círculo das Artes de Lugo

El músico Abraham Cupeiro ofrecerá el próximo 21 de octubre una actuación gratuita en el Círculo das Artes de Lugo, aunque el acceso será previa inscripción, por “cuestiones de aforo”, según ha informado esta entidad.

En esta sesión, que tendrá lugar a partir de las 19:00 horas, “descubriremos como es capaz de reconstruir y hacer sonar instrumentos antiguos y olvidados, evocando el mar, las sirenas o los delfines, a través de piezas mágicas y llenas de emoción”, precisa el Círculo das Artes.

La dirección del Círculo califica a Cupeiro como “uno de los artistas gallegos más reconocidos internacionalmente”, como “multiinstrumentista y creador de sonidos imposibles”.

Será, anuncia, “un encuentro inspirador, para explotar nuevas maneras de entender y de sentir la música, guiados por la maestría y la creatividad de un artista único”.