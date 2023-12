El dueño del CD Lugo hace un "Piterman" y echa a Munitis a las dos de la madrugada

Tras el mal partido de los albivermellos en Cornellá y su derrota de penalti, las cuentas oficiales del CD Lugo comunicaban el cese del cántabro de madrugada.

"MUNITIS ESTÁ BIEN CESADO"

"Suso Ramada", ex directivo del CD Lugo, accionista del club, socio desde hace casi 50 años y hombre que con su familia recorrió media España siguendo al club de su ciudad además de haber estado presente "in situ" en los dos ascensos del Lugo a Segunda División. Ramada es una voz conocida también como colaborador COPE Lugo y su opinión tiene el peso suficiente para reconocer que el CD Lugo a este ritmo de consecución de puntos "tiene un problema". Los albivermellos tienen el segundo presupuesto del grupo, "uno de los más altos de toda la categoría" y desde luego no se corresponde el desembolso para construir esta plantilla con la posición que ocupa en la liga. El Lugo para meterse en la promoción de ascenso "tería que facer unha segunda metade de cine", apunta Suso, quien también afirma que "Munitis está ben cesado".

¿ACABARÁ TINO SAQUÉS EN EL BANQUILLO?

Los cambios de opinión del titular de la Sociedad Anónima Deportiva ya son sonados y las maneras de ejecutar sus decisiones casi nos hacen recordar al magnate ucraniano Piterman, un hombre que no cejó hasta que pudo pisar el campo y dirigirse directamente a sus jugadores en algún encuentro. "Ao campo pode baixar en calquera momento", medio en broma, apunta Jesús Méndez.