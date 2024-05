Amancio Prada en Lugo tras más de tres lustros sin venir

El músico Berciano gira por toda España para seguir cantando poemas. En esta ocasión no serán textos de Bécquer, Rosalía, Ferlosio, Lorca, Darío Xoán Cabana..., son los de Amancio Prada. Composiciones propias que el autor ha ido escribiendo y guardando a lo largo de su vida y que ahora narra, interpreta y convierte en música, cincuenta años después de aquel trabajo inicial "Vida e morte" publicado desde Francia.

"cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando; cuán presto se va el placer; cómo después de acordado da dolor; cómo a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor", verbaliza Prada, aunque también precisa el del Bierzo que no es "muy nostálgico". Sólo recita la famosa estrofa de Manrrique porque encajaba con la pregunta. "Todo lo vivido sigue vivo" y "contento porque hago lo que quiero". Todos estos años han sido un sueño conseguido que cuando era niño "no me atrevía ni a soñar".

El gallego de Prada siempre ha sido una expresión muy natural que ha ido saliendo por sí misma. Ni durante el "régimen" ni ante el público le ha supuesto ninguna fricción. Nunca "ha sentido ninguna dificultad". La crítica le "quitó una canción" que ni era en gallego.

Amancio Prada siempre ha sido un cantante que ha movilizado fervientes seguidores. Su apasionada manera de narrar e interpretar le hacen único. Únicos son también sus fans. A cada concierto desde el año 1982, por ejemplo, le sigue Ximena que siempre "se presenta con un ramo de rosas blancas" a los recitales de Prada. Otras legiones de seguidores aguardan también la cita de Lugo.

Además de disfrutar de la música y sentida interpretación del cantante leonés el público que asiste a los conciertos siempre se ve inmerso en las historias reales que cuenta Amancio Prada encima del escenario. Pasajes de su vida que le han marcado desde que era niño y que cualquiera de las personas que hayan vivido épocas similares se puedan sentir también identificadas. Será como disfrutar de música y monólogos al mismo tiempo.

Las entradas para el concierto de su gira "Libremente" de este viernes 24 de mayo a las 20 '30 h. en el Auditorio de la antigua Frigsa se pueden reservar en taquilla.com. Eso sí, si además quieres llevarte el álbum "Prada Prada" con 14 canciones que consta de libro y CD, puedes hacerlo a través de su web amancioprada.com.