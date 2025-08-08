El CD Lugo, a un paso de cerrar su delantera

El delantero está muy cerca. El CD Lugo está a punto de cerrar la incorporación de un delantero centro. Así lo ha confirmado el director deportivo albivermello, Javi Recio, quien reconoció que, aunque “el mercado ha avanzado bastante rápido” y ya han desaparecido algunas buenas opciones, el club tenía desde el inicio un perfil muy claro en mente. Todo ello gracias a que el técnico Yago Iglesias “tiene muy definido el estilo de juego” que quiere para el equipo.

El fichaje está prácticamente cerrado. “Está muy avanzado”, admitió Recio, aunque por ahora prefiere no dar nombres. “Quizás tengo más ganas de anunciarlo que los periodistas por saberlo”, bromeó el director deportivo, quien también aseguró que “es muy probable que la próxima semana se produzca la incorporación”.

La plantilla, en plena construcción

El club trabaja sin prisa pero sin pausa para conformar una plantilla que responda a las exigencias del nuevo cuerpo técnico. Con 17 fichajes y también un nuevo staff, no es fácil lograr un equipo rodado desde el primer día. “Los jugadores están acumulando muchísima información y hay que interiorizar conceptos y mecanismos del míster”, explicó Recio.

Aun así, ya se empiezan a ver brotes verdes. “Contra el Bergantiños se vieron cosas importantes que nos dan optimismo de cara al futuro”, añadió el director deportivo. El mensaje, por tanto, es claro: paciencia. “Los jugadores tienen que ponerse bien físicamente, hay que dosificar cargas, pero todo marcha según lo previsto”.

Salidas necesarias y oportunidades de mercado

Recio también dejó claro que aún habrá movimientos en la plantilla, especialmente en forma de salidas. “Algunos jugadores saldrán para generar ingresos, porque hay muchos gastos y se está haciendo un esfuerzo por construir la plantilla que queremos”, apuntó.

Además, otros futbolistas saldrán cedidos, sobre todo aquellos con proyección que necesitan minutos. “Es parte de la inversión del club a futuro”, explicó.

En cualquier caso, el Lugo no bajará la guardia en lo que queda de mercado. “Si aparece una nueva oportunidad, la vamos a aprovechar”, sentenció.