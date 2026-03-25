Sober se prepara para la gran fiesta del vino de Amandi

El municipio de Sober se prepara para vivir este fin de semana su gran cita con el vino, la 46ª edición de la Feira do Viño de Amandi. Este evento, una de las citas más emblemáticas de la Ribeira Sacra, culmina un exitoso 'Mes do Amandi' cargado de actividades culturales y jornadas técnicas que han tenido una gran acogida, con plazas agotadas en muchas de ellas.

Miles de visitantes y ocupación completa

Las expectativas de afluencia para este fin de semana son masivas. El alcalde, Luis Fernández Guitián, ha afirmado que se esperan "muchos miles de personas", una previsión que se apoya en datos como la venta de unas 7.000 copas para degustación en ediciones anteriores. El impacto turístico es tal que el alojamiento está completamente reservado, incluyendo el hotel, las viviendas turísticas y el área de autocaravanas.

Son muchos miles de personas las que se acercan este fin de semana" Luis Fernández Guitián Alcalde de Sober

Más allá de la feria, el alcalde ha destacado que el 'Mes do Amandi' contribuye a desestacionalizar el turismo, atrayendo visitantes durante todo marzo. "Aquí hay turismo los doce meses del año", señala Guitián, quien subraya que un municipio de poco más de 2.000 habitantes cuente con 90 establecimientos de alojamiento demuestra la fortaleza del sector durante todo el año, especialmente de junio a septiembre.

El vino, protagonista indiscutible

El corazón de la feria serán las 22 bodegas de la subzona de Amandi que presentarán su nueva cosecha. Aunque la uva Mencía sigue siendo la protagonista, cada vez ganan más terreno las elaboraciones especiales, como los vinos pasados por barrica, y también los vinos blancos y rosados, adaptándose a las nuevas tendencias del mercado.

Cartel de la Feira do Viño de Amandi 2026

El vino de Amandi es un vino de leyenda" Luis Fernández Guitián Alcalde de Sober

Según el alcalde, el vino de Amandi es especial porque es "un vino de leyenda" que ha mejorado enormemente en elaboración y estructura en los últimos años. Este reconocimiento se refleja en su presencia en las cartas de los mejores restaurantes y en las altas puntuaciones de guías prestigiosas como Parker o Peñín, gracias a la calidad que le confiere la privilegiada orientación de sus viñedos.

Adaptación e innovación como claves de futuro

Los viticultores de la zona afrontan retos como el cambio climático, al que se están adaptando mediante la búsqueda de viñedos en zonas más altas y la selección de variedades más resistentes. "Se va a teniendo en cuenta ya", explica el alcalde sobre una adaptación que también se refleja en la creación de más 'vinos de parcela', que expresan la singularidad de un terreno concreto.

El sector también se mantiene atento a las tendencias del mercado, con los enólogos marcando el camino. El creciente interés por los vinos blancos o la exploración de productos innovadores, como los vinos desalcoholizados, demuestran la capacidad de adaptación de la denominación sin perder su identidad.