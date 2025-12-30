Rubén Arroxo: "En xaneiro iniciaremos os traballos para sacar a licitación o antes posible un novo prego para o bus urbano de Lugo, que permita ter máis kms e máis liñas"
O Concello de Lugo non levará adiante a prórroga no contrato de bus urbano que comezaría no mes de xuño, finalizando así o actual contrato.
Lugo
1 min lectura12:59 min escucha
