Rubén Arroxo: "En xaneiro iniciaremos os traballos para sacar a licitación o antes posible un novo prego para o bus urbano de Lugo, que permita ter máis kms e máis liñas"

O Concello de Lugo non levará adiante a prórroga no contrato de bus urbano que comezaría no mes de xuño, finalizando así o actual contrato.

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura12:59 min escucha

