Rubén Arroxo:"Aínda quedan actuacións por anunciar para o San Froilán"
O primeiro tenente de alcalde do concello de Lugo explicou en Mediodía COPE que nos vindeiros días anunciarán máis concertos para as festas patronais nas que contarán con diferentes bandas do municipio
Lugo - Publicado el
