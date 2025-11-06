GASTROCOPE CASTELLÓN | 06 NOV 2025
Espacio dedicado al mundo gastronómico provincial, dentro de "Mediodía COPE Más Castellón" y que se emite cada jueves. Hoy con la Muestra Gastronómica de las Setas de Segorbe y más novedades en este mes de noviembre.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el - Actualizado
1 min lectura15:38 min escucha
