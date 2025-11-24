Remata o espazo 'En Boa Onda' no que a mocidade lucense puxo o foco na loita pola igualdade e contra a violencia de xénero con motivo do 25N
Impulsado pola FAPA Lugo-a Federación de Asociacións de Pais e Nais de centros concertados e privados da provincia- co apoio da Xunta de Galicia, o programa promove a educación en igualdade e o uso responsable das tecnoloxías a través da metodoloxía de Aprendizaxe-Servizo. O alumnado do Colexio Maristas foi protagonista da útima entrega do programa de radio en COPE Lugo, no que contaron coa participación de Begoña Seco, xefa territorial da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia na provincia
Lugo - Publicado el
1 min lectura10:08 min escucha
