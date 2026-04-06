Pastoriza estrena su nueva área de autocaravanas para impulsar el turismo en la comarca

El Concello de Pastoriza abrirá el próximo 16 de mayo la nueva área de autocaravanas, un espacio de unos 3.000 metros cuadrados con capacidad para 45 vehículos. La infraestructura, situada en las proximidades del circuito de kárting, ha sido acondicionada con una inversión de casi 69.000 euros del plan de la Deputación, con el objetivo de impulsar el turismo y reforzar la oferta de ocio en el municipio.

Un revulsivo para el turismo local

Esta nueva área busca dar respuesta a la escasa oferta hotelera del municipio, que actualmente cuenta con un hotel y una casa de turismo rural. El primer teniente de alcalde, Marcos García, ha destacado que esta es una apuesta por el turismo de calidad y una forma de atraer visitantes que dinamicen la economía local. "Si tenemos cada fin de semana quince autocaravanas, son treinta personas que consumen en los negocios que tiene el concello", ha señalado García.

Tenemos que poner en valor todo el potencial que tenemos" Marcos García Primer teniente de alcalde

Gran fiesta de inauguración

La inauguración coincidirá con una jornada festiva organizada en colaboración con la asociación de empresarios Asapa y la asociación cultural Miño Vivo. El evento incluirá una foliada y cantos de taberna, y ya cuenta con la confirmación de entre 80 y 90 autocaravanas. Para la ocasión, también se instalará un pulpeiro en el Paseo del Pumpeiro.

Desde el gobierno local esperan que sea "un día distinto, una fiesta en víspera de un día grande en Galicia", ha afirmado el teniente de alcalde en referencia al Día das Letras Galegas. Debido a la alta afluencia, se habilitará el polígono industrial para que puedan ubicarse todos los vehículos.

Un enclave estratégico y con futuro

La ubicación del área no es casual. Se encuentra junto a la piscina municipal, el circuito de kárting y el inicio de una ruta de senderismo, y a solo seis kilómetros del nacimiento del río Miño. Esta localización permitirá a los visitantes moverse con comodidad y descubrir los atractivos del municipio, desde su entorno natural hasta las pruebas deportivas.

Con esta y otras iniciativas, como campeonatos deportivos o la Festa do Neno, el gobierno local busca afianzar la colaboración con el tejido asociativo. "Tenemos que poner en valor todo el potencial que tenemos", ha insistido García sobre la estrategia de promoción para posicionar a Pastoriza como un enclave turístico de primer orden.