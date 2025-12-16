COPE
Papá Nöel entregará juguetes a los pequeños ingresados en el HULA

La iniciativa, promovida por el colectivo Xuntos por Lugo, tendrá lugar este miércoles a partir de las 11:30 horas en el hall del centro hospitalario

Papá Nöel visita a los pequeños ingresados en el HULA

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura3:58 min escucha

