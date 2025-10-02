COPE
Olalla Rodil, deputada do BNG: "Rueda debe poñer todos os recursos para que o sistema de protección de menores migrantes garanta os dereitos fundamentais dos nenos"

Os nacionalistas acusan ao titular da Xunta de "ir en contra do sentir das galegas e galegos votando en contra de que o Parlamneto condene o xenocidio"

OLALLA RODIL
Olalla Rodil, deputada do BNG: "Rueda debe poñer todos os recursos para que o sistema de protección de menores migrantes garanta os seus dereitos fundamentais"

