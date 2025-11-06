COPE
Olalla Rodil, deputada do BNG no Parlamento de Galicia: "O PP na Xunta é un freo de man que impide avanzar á provincia de Lugo"

A deputada nacionalista analizou  en Herrera en COPE o proxecto de orzamentos do Goberno galego para o 2026

Carmen Hermida

