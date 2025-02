Candia: "O PSOE e o BNG só se unen para repartirse os sillóns e o diñeiro dos lucenses"

A voceira do Grupo Municipal do Partido Popular no concello de Lugo lamenta que as discrepancias do equipo de goberno polos nomeamentos dos Fillos Adoptivos da cidade creara unha polémica a partires dun acto de recoñecemento positivo