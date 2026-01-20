Lugo transforma la entrada del Camino Primitivo y dice adiós a su 'túnel del terror'

Las obras de renovación del Carril das Flores en Lugo ya han comenzado con la demolición de la antigua estructura de hormigón. Esta intervención busca transformar por completo la imagen de una de las principales entradas del Camino Primitivo a la ciudad, un punto de gran afluencia de peregrinos.

El primer teniente de alcalde, Rubén Arroxo, ha calificado la zona como uno de los mayores puntos de feísmo de la ciudad. El antiguo túnel, que daba acceso a un aparcamiento, era conocido como el "túnel del terror". Según Arroxo, su mal estado provocó que numerosos peregrinos escribiesen en foros que "era terrible la entrada de Lugo", a pesar de confluir allí dos patrimonios de la Humanidad: el propio Camino y la Muralla.

El proyecto contempla demoler toda la estructura anterior para sustituirla por una "mucho más moderna". Se eliminará el antiguo muro de hormigón para dejar a la vista la piedra de laja típica de Lugo, similar a la de la muralla, ofreciendo "una imagen totalmente diferente". Además, la intervención incluye la reforma de la propia calle del Carril das Flores y la Rúa Primavera.

La obra no solo beneficiará a los peregrinos, sino también a los vecinos de Fontiñas. Arroxo ha explicado que algunos residentes evitaban pasar por la zona por la inseguridad que les generaba. "Había gente que vive en Fontiñas que me decía directamente que no subía por el Carril das Flores porque daba miedo", ha señalado. El nuevo diseño permitirá la entrada de luz natural y creará un espacio más agradable.

Se espera que la actuación esté completamente finalizada para finales de julio, coincidiendo con la temporada de mayor afluencia en el Camino de Santiago. Este nuevo espacio se unirá a la zona de A Mosqueira, creando un entorno renovado para el disfrute de toda la ciudadanía.