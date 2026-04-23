Los lucenses se rinden a la lectura: estos son los libros más vendidos por el Día del Libro

El Día del Libro es una jornada especial para las librerías, que sacan sus ejemplares a la calle para celebrar una fecha marcada en el calendario. Ana López, corresponsable de la librería 'La Voz de la Verdad' en Lugo, confirma que es un día de celebración. "El día del libro siempre es una fiesta para los libreros", asegura. La popularidad de esta fecha, impulsada por la publicidad a nivel nacional, se traduce en un notable incremento de las ventas, ya que "la gente aprovecha este día para para acercar sus libros".

El día del libro siempre es una fiesta para los libreros" Ana López Responsable de La Voz de la Verdad

Autoayuda y novela negra, los preferidos

En cuanto a las preferencias de los lectores lucenses, la demanda es variada. Según López, "el libro infantil se mueve mucho", ya que los padres se preocupan por fomentar la lectura en los más pequeños. Además, destacan "la novela del momento", el "libro de autoayuda" y la "divulgación científica", temáticas que han ganado mucho interés en los últimos años.

Dentro de los géneros más vendidos, los premios Planeta "siempre se mueven muy bien". La novela negra, el misterio y el suspense continúan siendo una apuesta segura por ser "muy entretenido y muy socorrido". A estos se suman otros clásicos como la novela histórica y los libros de "grandes escritores que que siempre tienen mucho éxito".

Lugo, una ciudad lectora

Ana López no duda en afirmar que los lucenses son, en general, buenos lectores. "Diría que hay una gran afición a la lectura", comenta, y añade que, aunque le parece que leen "un poquiño máis as mulleres", en general, "creo que los lucenses sí son grandes lectores".

Creo que los lucenses sí son grandes lectores en general" Ana López Responsable de La Voz de la Verdad

Para incentivar aún más la lectura, las librerías como 'La Voz de la Verdad' se suman a la celebración con ofertas especiales. Durante toda la jornada, aplican un descuento del 10% en todos los libros, una iniciativa que anima a los visitantes a llevarse un nuevo ejemplar a casa.