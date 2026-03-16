La gran asignatura pendiente de la Semana Santa de Lugo: abrirse a la sociedad

La Semana Santa de Lugo ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años, consolidándose como un evento de Interés Turístico Gallego y un motor económico para la ciudad. Sin embargo, las cofradías enfrentan una asignatura pendiente, según su coordinador, Ramón Basanta: lograr que la sociedad lucense deje de percibirlas como un círculo cerrado y se integre en ellas.

Una percepción histórica de 'club privado'

Basanta explica que esta imagen tiene raíces históricas. "Yo creo que cuando se crearon en la década de los 40 y 50, no fueron abiertas lo suficiente para toda la gente", señala. Muchas cofradías nacieron en el seno de colectivos específicos, como los sanitarios o los militares de Lugo, lo que generó una sensación de exclusividad que, asegura, ya no se corresponde con la realidad.

Dimos la sensación de ser como una especie de círculo cerrado, un club privado" Ramón Basanta Coordinador de la Junta de Cofradías

Esta percepción provoca que muchos ciudadanos se sorprendan al saber que pueden unirse. "Es todo lo contrario", afirma Basanta, y añade: "Estamos deseando que usted sea cofrade". Para el coordinador, es asombroso que la gente todavía pregunte si puede formar parte de ellas. "Dimos la sensación de ser como una especie de círculo cerrado, un club privado"", lamenta.

Para revertir esta situación, la Junta de Cofradías ya tiene un plan. "Después de Semana Santa, tenemos pensado hacer una campaña, ir por las parroquias y hablar con toda la gente", anuncia Basanta. El objetivo es mostrar que los cofrades son de "todos los gremios, de todo tipo de profesiones, hay mujeres, hombres, niños, mayores" y que las puertas están abiertas.

Una Semana Santa en pleno auge

Este reto interno contrasta con el éxito externo de la celebración. Desde la declaración de Festa de Interese Turístico Galego en 2019, el número de visitantes se ha disparado, con una ocupación hotelera que rozó el 98% el año pasado. El impacto económico es clave para una ciudad "que tampoco dispone de demasiadas industrias", destaca el coordinador.

La calidad del programa también crece cada año. Esta edición de 2026 contará con el pregón del comandante militar José Antonio Roldán Lozano, acompañado por el cuarteto 10 en ensamble clarinetes, y conciertos de música tradicional y sacra. Actualmente, la Semana Santa lucense cuenta con seis cofradías y la orden franciscana seglar, sumando unos 3.000 cofrades en total.

Aunque el relevo generacional está mejor que "hace unas décadas", Basanta insiste en la necesidad de atraer a más gente joven y al resto de la población para que se sumen. Asegura que la experiencia es única: "La Semana Santa dentro de una cofradía se vive de otra forma". Por ello, invita a todos los lucenses a no irse y a vivir unas procesiones que tienen el privilegio de contar con la cerrada forma el Jueves Santo.