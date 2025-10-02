COPE
Elena Candia, voceira do PP en Lugo: "O bipartito suspende en materia de persoal"

En relación ao  servizo de Bombeiros, a concelleira popular afirmou que "aos traballadores se lles está a esgotar a paciencia" e "teñen que acudir aos Tribunais para que lles recoñezan os seus dereitos"

Elena Candia
Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura

Tracking