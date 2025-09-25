Arranca el Outono Gastronómico en la provincia en el que participan 22 casas rurales
Durante los fines de semana, hasta el 21 de diciembre, establecimientos como el Pazo de Ludeiro en Monterroso ofrecen precios especiales en alojamiento y menús elaborados con productos de temporada
Lugo
1 min lectura
