Arranca el Outono Gastronómico en la provincia en el que participan 22 casas rurales

Durante los fines de semana, hasta el 21 de diciembre, establecimientos como el Pazo de Ludeiro en Monterroso  ofrecen precios especiales en alojamiento y menús elaborados con productos de temporada

No es conveniente recoger setas muy maduras. Pueden tener alterado su sabor y resultar indigestas.
Carmen Hermida

Lugo - Publicado el - Actualizado

