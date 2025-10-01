Antonio Ameijide, portavoz del PP en la Diputación de Lugo:"Estamos en manos de quien nos quiere aislar como provincia"

El responsable popular cuestionó "la nula valentía y capacidad de maniobra" de Miguel Fernández, diputado provincial y alcalde de Lugo, que "mientras en el pleno del Concello votó a favor de la misma iniciativa, en la Diputación tiene que obedecer a la dictadura de José Tomé" y no apoyó la reclamación de mejores conexiones de movilidad ante el Gobierno del Estado