Antonio Ameijide, portavoz del PP en la Diputación de Lugo:"Estamos en manos de quien nos quiere aislar como provincia"
El responsable popular cuestionó "la nula valentía y capacidad de maniobra" de Miguel Fernández, diputado provincial y alcalde de Lugo, que "mientras en el pleno del Concello votó a favor de la misma iniciativa, en la Diputación tiene que obedecer a la dictadura de José Tomé" y no apoyó la reclamación de mejores conexiones de movilidad ante el Gobierno del Estado
Lugo - Publicado el
1 min lectura
Escucha en directo
En Directo COPE LUGO
COPE LUGO
En Directo COPE MÁS LUGO
COPE MÁS LUGO
"Yolanda Díaz sabe más de diplomacia y de conflictos en Oriente Medio que todos los países que apoyaron el plan de Trump en Gaza juntos"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h