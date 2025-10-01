COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Antonio Ameijide, portavoz del PP en la Diputación de Lugo:"Estamos en manos de quien nos quiere aislar como provincia"

El responsable popular cuestionó "la nula valentía y capacidad de maniobra" de Miguel Fernández, diputado provincial y alcalde de Lugo, que "mientras en el pleno del Concello votó a favor de la misma iniciativa, en la Diputación tiene que obedecer a la dictadura de José Tomé" y no apoyó la reclamación de mejores conexiones de movilidad ante el Gobierno del Estado

Antonio Ameijide y Carmen Hermida
00:00
Descargar

Antonio Ameijide, portavoz del PP en la Diputación de Lugo:"Estamos en manos de quien nos quiere aislar como provincia"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 1 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking