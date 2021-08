"O torneo da COPE é un clásico do verán nas Rías Baixas. Tódolos visitantes e turistas coñecen esta proba". Son palabras de José Ramón Vidal Juviño, presidente da Fundación Castrove, que xestiona GOLF MEIS

As oito da mañá empezaron as partidas, sempre cumprindo todas as medidas sanitarias. GOLF MEIS acolle a máis de 250 participantes













