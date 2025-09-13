La celebración de Rafa Mir en el Pizjuán que ha indignado a la afición del Sevilla: "Se juntó todo"

El Sevilla empató este viernes con el Elche (2-2) en el partido que abría la 4ª jornada en Primera. Los hispalenses rascaron un punto en los últimos minutos gracias a un gol de Peque, aunque pudieron llevarse la victoria, pero Alberola Rojas anuló un gol a Isaac Romero en el descuento por una polémica falta.

DAZN Rafa Mir enseña su nombre y número a la afición del Pizjuán.

Un encuentro del que el gran protagonista fue Rafa Mir. El delantero del Elche, cedido por el Sevilla, pudo jugar porque su 'dueño' no puso cláusula del miedo. Y no faltó a su cita con el gol. Lleva tres en cuatro partidos. Los mismos que sumando las dos temporadas anteriores en el Pizjuán y Mestalla.

Muy criticado en Sevilla por su rendimiento de las últimas temporadas, se sacó de la chistera un golazo de falta que ponía en el marcador el 1-2. El problema es que lo celebró muy efusivamente, demasiado para el público del Pizjuan, que comenzó a insultar y a silbar a su futbolista. Hasta excompañeros como Peque e Isaac Romero criticaron lo que había hecho.

Corrió por el césped, saltó mientras hacía un gesto con los brazos y al final tras ser abrazado por sus compañeros, se levantó la camiseta por detrás para resaltar su nombre y dorsal. En los micrófonos de Movistar Plus se justificó: "Las celebraciones hay que hacerlas. Es muy difícil hacer un gol. Para mí, es importante marcar para devolver la confianza al equipo en el que estoy. También teniendo respeto al club al que pertenezco, el Sevilla. Estoy muy feliz de haber jugado. El último tiempo en el Sevilla no fue fácil y se juntó todo".

Luego para DAZN dio más detalles de su festejo: "Es una celebración nueva, que he hecho estos partidos. No es nada especial. Contento por seguir sumando y devolver la confianza al equipo. Hay que seguir trabajando. Tengo ganas de marcar siempre. Hoy era un día especial, una vuelta a casa. Le tengo un cariño y enorme al club y a la afición, pero ahora defiendo a muerte esta camiseta. Alguna vez ya me habían pitado aquí. Son cosas que pasan. Tengo un gran cariño y respeto por esta afición. No por celebrar un gol hay más o menos".