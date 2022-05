Florencio Martin, gerente del RCG La Coruña: "esperamos superar el récord de inscripciones del año pasado"

El Real Club de Golf de La Coruña acoge este fin de semana las pruebas de golf COPE Galicia. Son dos días, sábado y domingo, en los que los jugadores podrán disfrutar de su deporte favorito en un escenario de lujo. Su director gerente, Florencio Martín subraya que "jugar al golf en un campo como el de A Zapateira no tiene precio". Destaca que estamos ante un campo "tremendamente consolidado" que fue fundado en 1961. Es el campo de 18 hoyos "más antiguo de Galicia" apunta Martín, quién recuerda que acoge "campeonatos de España de primer nivel".

Además, la entidad ha hecho una gran inversión para tener un "alto nivel de mantenimiento" con drenajes que permiten que aunque llueva el campo esté disponible para jugar. Recuerda el gerente del RCG de La Coruña que en un campeonato de España antes de la pandemia cayó una "tremenda tormenta" por lo que los árbitros plantearon anular la convocatoria pero al ver cómo drenaba el campo se mostraron "sorprendidos"y la prueba se reinició "sin problema". Además el campo cuenta un entorno "espectacular" con árboles centenarios de más de 80 especies diferentes. Es el "Augusta del Norte", asegura Martín.





Por si no esto no fuera poco, el director gerente del club destaca que las pruebas de golf de COPE Galicia son de las que tienen "más demanda" debido al "cuidado" que la cadena tiene con los jugadores, el aperitivo en el hoyo 10 y los importantes regalos. A día de hoy está todavía abierto el plazo para inscribirse: para el sábado hasta mañana a la una del mediodía y para el domingo, hasta el viernes a la una. Y es que los jugadores pueden elegir el día en el que quieren participar. Los socios pueden apuntarse a través de la app del propio club, mientras que los no socios deben mandar un correo electrónico a mastercaddie@clubgolfcoruna.com.









Apunta que este es un deporte "para todos" en el que pueden jugar juntos "un abuelo de 80 años y su nieto de 10". Y subraya que este es el "mejor plan para el fin de semana, jugar en familia". Entre las recomendaciones para los participantes "que disfruten del campo y del campeonato" porque asegura el golf fomenta valores como la amistad. Un deporte que, admite, cuenta cada vez con más aficionados. Y es que la pandemia, señala, nos hizo ver los beneficios de esta práctica que se realiza al aire libre y en la que se podía mantener la distancia social y jugar sin mascarilla. De hecho, en el Real Club de Golf de La Coruña año tras año se superan en número de jugadores.