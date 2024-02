El menú de las sedes de los partidos políticos gallegos con el que alucina Expósito: "Pintaza"

Las elecciones gallegas de este 18 de febrero van a marcar los próximos cuatro años de una Comunidad Autónoma en la que el Partido Popular ha mostrado una gran ventaja histórica. Los azules han gobernado prácticamente siempre desde 1981, con dos tramos, entre 1987 y 1989 y entre 2005 y 2009, como excepción.

En las horas previas a conocerse los resultados, la participación había aumentado de manera muy notable. Los datos de las 17.00 horas reflejaban que cerca de un 7% de gallegos más habían votado con respecto a los comicios de hace cuatro años, unas elecciones marcadas, claramente, por la pandemia de COVID-19.

Lo que está claro es que, pese a la dominancia del PP, estas elecciones estaban muy apretadas en la previa, por la posibilidad de que un BNG en alza y el PSdeG pactasen y destronasen a Alfonso Rueda en el poder gallego.

