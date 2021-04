En Vedra este año no hay fiesta, pero sí hay vino

El mes de abril es el mes tradicional del vino da Ulla, con la popular fiesta de exaltación en la parroquia de San Miguel de Sarandón, en Vedra (A Coruña).

Este año, como ya sucediera en 2020, no va a poder ser debido a la pandemia del coronavirus. No hay fiesta, pero lo que no se detiene es la producción. ¿Cómo son los viñedos y productores de aquí?

CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN DEL VINO DA ULLA EN VEDRA

José Alvela, más conocido como Rivelino, un experto en la materia y fundador de la fiesta, nos explica que son pequeños productores, aunque está habiendo cambios con la llegada de nuevas personas que apuestan por el vino. Según nos relata se han duplicado las hectáreas de plantación en los últimos dos años: "Hay muchas bodegas apostando por esta zona. Esto es signo inequívoco de la calidad y el equilibrio entre grado, acidez y frescura de la uva, que se consigue aquí perfectamente".

En la Ribeira do Ulla se produce el 10% del total del albariño.

En Vedra hay cosechas para consumo propio, también los populares furanchos, locales que nacen para dar salida al excedente y también encontramos bodegas más modestas en tamaño, pero que producen buenos caldos. Es el caso de Casa do Sol, en un pazo del siglo XVI.

En Casa do Sol producen dos vinos, cada uno con su propio carácter y características. Detrás de esta bodega hay dos personas en plantilla, aunque en la época de vendimia o embotellado tienen que contratar a más gente para que salga adelante toda la producción. El coronavirus ha tenido un impacto en las ventas, sobre todo de los caldos que están más dirigidos a hostelería o vinotecas, como nos contaba uno de sus responsables, Jaime Castelo.

Eso sí… en Vedra hay pequeños productores, pero que llegan muy lejos, porque sus vinos cruzan el mundo… exportan a Estados Unidos o Canadá, a Bélgica y Portugal, pero también tienen compradores en Singapur o Filipinas.

En este 2021 no ha habido fiesta del vino, pero sí actividades organizadas por el Ayuntamiento de Vedra.

El sábado, 10 de abril, se celebró la III Cata-Concurso de la Subzona Ribeira do Ulla de la denominación de origen Rías Baixas Albariño y los vinos premiados fueron tres: Gundián, de Adega Valdés (Vedra), Marecaste, de Viña Marecaste (Teo) y Froiña, uno de los caldos de Casa do Sol (Vedra).

