A todos los cambios que cualquier estudiante asume cuando se desplaza de lugar de residencia, si además es ciego tiene que añadir uno más: hacerse un mapa sensorial de aquellos espacios por los que se va a mover. Le ocurrió a Tony Felpeto, un chico natural de As Pontes que nació sin ver nada: "no veo un burro a tres pasos". Toda una declaración de intenciones cuando le pregunto si tiene algún resto de visión. Posiblemente su gran sentido del humor juega a su favor, y también la curiosidad: "yo soy muy inquieto, todos los días tengo que estar haciendo algo", asegura.

Unos dos años tardó en hacerse con la autonomía que tiene ahora para moverse prácticamente por toda la ciudad de Santiago. Vivió en el barrio de Vite y luego se cambió a Vista Alegre: "sí... un ciego que vivía en Vista Alegre", dice entre risas. Ahora se ha mudado al entorno de la plaza de Vigo: "he tenido que montarme de nuevo este barrio, pero como la zona nueva es medio cuadriculada, no me resultó muy complicado". Reconoce que se sigue perdiendo y que a veces también tiene miedo, pero "no puedes dejar que el miedo te limite, si no, no sales nunca de casa".





LAZARILLOS NO, REHABILITACIÓN INTEGRAL

Para conseguir esta autonomía, tanto personas ciegas de nacimiento como las que en un momento determinado de la vida pierden parcial o totalmente la visión cuentan con el equipo de rehabilitación de la ONCE. Allí trabajan técnicas como Laura Salvador: " ahora mismo, con todo lo que le pudo costar, Tony es un crack... va todos los días a sus estudios solo, si cambia de sitio de prácticas aprende y va. Lo importante es no tener miedo", insiste también Laura.

Ella ha ayudado a personas como Tony a "mapear" Santiago en su cabeza pero también otras destrezas necesarias en la vida diaria, como planchar. Explica que el equipo " ofrece rehabilitación tanto psicosocial,como de instrumentos o herramientas como el bastón, para manejar un móvil, para conocer el dinero, para estudiar... Somos un conjunto de profesionales, maestros... y la persona cuando llega puede requerir un servicio de esos o cuatro o cinco, depende cómo esté".

Y también depende de cada persona y de los límites que quiera cruzar, el tiempo que le va a llevar "completar" el proceso: "con los estudiantes, es continuo", explica Laura, que además trabaja con una docena de personas entre Santiago y A Coruña. "El que ha visto tiene mucho más fácil montar los mapas mentales: tiene su imagen en la cabeza, el que no, tiene que aprender qué es una calle... entender que una misma calle tiene dos aceras y si giras en una esquina cambias de calle, el tráfico... Todo eso es mucho más complejo"

Los oftalmólogos o el médico del centro de salud, un profesor... son normalmente los que conducen a la persona que está perdiendo la visión a la ONCE: "el paso de venir es a veces... (complicado) aunque ha cambiado". "Antes estaba asociado a vender cupones, con ceguera total, aunque ahora ya se sabe que hay otros servicios". Laura subraya también el papel que tienen la familia y los amigos en hacer entender a la persona que va a mejorar con la rehabilitación, "y realmente la persona mejora, pero es siempre la última en querer dar el paso".





Vídeo





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

MEJORAR EL URBANISMO... Y LA URBANIDAD

A pie de calle con Laura y Tony te das cuenta de la importancia de que un paso de peatones esté señalizado de forma adecuada en la acera, o del aviso sonoro del semáforo, que en Santiago no funciona en muchos cruces, como comprobamos en uno de la zona nueva. Esperando para atravesar la Avenida da Coruña, el que suena es el de al lado, el de Rosalía de Castro, pero coincide bien porque los dos se ponen en verde a la vez para peatones, así que Tony sabe que se puede fiar. "Pero normalmente no es así", explican, "por eso todos deberían tener su sonido propio".

El urbanismo de una ciudad es una pieza clave para facilitar la vida a una persona con discapacidad de cualquier tipo. Laura se muestra muy crítica con las humanizaciones que eliminan totalmente la diferencia de altura entre las zonas de paso peatonal y de vehículos: señala la inseguridad que suponen entornos como el cruce de Concheiros, la reforma reciente en Conxo o la de la avenida da Mahía en Bertamiráns. Y la cosa empeora cuando no se ha tenido en cuenta la accesibilidad en el proyecto inicial y se hacen añadidos a posteriori: " de repente ponen zona peatonal, elevan la calzada y el coche tiene que subir y se da cuenta de que pasa a una zona en la que invade algo, pero no queda claro y la persona ciega o el niño o la persona que tiene una discapacidad ...no sabe si está en la acera o si ha invadido la calzada, porque no tiene límite de bordillo".

Vídeo





Y además del urbanismo, imprescindible también la urbanidad de los vecinos: "cosas tan básicas como cuando aparques el coche no dejes la puerta abierta, que no es la primera que me llevo", indica Tony, "o cuando aparques, no aparques en las aceras o en las paradas del autobús, porque si no, a lo mejor el autobús no me ve y el tío no para porque estás detrás de los coches..."

Tony es además de los que espera ansioso por la renovación de la flota de autobuses de Santiago, para contar con vehículos que avisen de la las próximas paradas, como ocurre ya en todos los de A Coruña. Aguarda también por algo todavía más sencillo, como que la aplicación móvil Tes+Bus actualice a tiempo real los retrasos en las líneas, para no eternizarse en las paradas...ni quedarse en tierra cuando tu bus está pasando sin que nada te lo indique.





¿SABÍAS QUE...?

Se considera "ceguera legal" según la Organización Mundial de la Salud (OMS) tener menos de un 10% de visión o menos de 10º de campo visual.

De ellas, sólo un 15% son personas totalmente ciegas, gracias a que los avances en la investigación han conseguido frenar problemas que pueden generar ceguera, como cataratas, glaucoma o retinopatía diabética entre otros.