Una "aldea" en San Lourenzo, en Santiago, que no aparece en el mapa

Los vecinos de Río Sarela la denominan "aldea". Es verdad que no es una aldea que aparezca en el mapa de Santiago, pero si uno camina por las cercanías de San Lourenzo, al lado del Camino de Santiago y a 200 metros de la carballeira, se encuentra con este asentamiento.

Una serie de personas vive en condiciones muy difíciles desde hace tiempo. Han instalado tiendas de campaña, pero no disponen de luz o agua y dejan el espacio verde lleno de residuos. Hay asociaciones vecinales, como la de Vista Alegre, que les suministran víveres y vigilan sus condiciones. Pero los habitantes de la zona insisten: "No es una situación normal, esto es una aldea al lado de la carballeira y no son situaciones normales. Esto es un fracaso del sistema, de la cobertura social, de vivienda, de la seguridad de la población, de los barrios... y nos afecta a los barrios de extrarradio. Y esta es una ciudad muy pequeña. Pero se hace la vista gorda, hay una aceptación".

El Presidente de la Asociación Vecinal Río Sarela nos cuenta en COPE Santiago que estamos viviendo "una falsa normalización de situaciones no normales. Lo que se está viviendo en Belvís con la ocupación no es normal y nosotros lo hemos vivido aquí también: viviendas ocupadas, venta de drogas... Nosotros lo hemos conseguido superar. Hay luz al final del túnel, pero es un proceso muy complicado".

PERSONAS NO CONFLICTIVAS CON LOS VECINOS DEL BARRIO

Jon Brokenbrow señala que el monte se está llenando de basura porque las personas que se han instalado aquí con sus tiendas de campaña no disponen de unos servicios mínimos: "estas personas necesitan estar vigiladas, algunas son las que vemos por la zona vieja montando follón, pero aquí no generan conflicto con los vecinos. Son situaciones que hay que erradicar y sobre las que hay que trabajar".

Brokenbrow entiende que, trabajando y dialogando, celebrando reuniones con la policía, con los responsables locales, se puede conseguir que estas situaciones se solucionen. Recuerda que en este barrio, en San Lourenzo, hubo problemas graves de convivencia y trapicheo, con "gente vendiendo droga a los escolares del barrio". Algo que ya da por superado, eso sí, pide a las administraciones no olvidarse de esta cuestión.