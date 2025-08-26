Tres calles más de Santiago, y van nueve en agosto, cortadas al tráfico desde este miércoles por obras

Que el verano suele ser la mejor época para hacer obras en Galicia es una realidad que la meteorología certifica cada vez que regresan las lluvias y complican las tareas, con el consiguiente retraso. Pero en el Concello de Santiago se va camino este mes de agosto de romper cualquier récord anterior de obras en marcha al unísono, que obligan a cortes de tráfico en distintos puntos de la ciudad.

Y es que a los seis viales que desde este lunes se ven afectados por obras de mejora de la pavimentación, en las rúas das Canteiras do Sar-Rúa de Mouronzón, rúa da Muíña-Porto de Amio-Mariñeira, rúa das Mulas, rúa do Tambre y rúa dos Irmandiños, se suman ahora otras tres calles que desde este miércoles estarán cortadas al tráfico de vehículos durante varios días por tareas de renovación del adoquinado o de urbanización.

tres calles cortadas a partir de este miércoles

Se trata de las calles Carme de Abaixo, que estará cortada al tráfico desde las 8:00 del miércoles 27 hasta 8:00 del viernes 29 agosto, afectando el corte al tramo desde la entrada por Poza de Bar hasta la unión de las calles de las Oblatas y Carme de Abajo.

A rúa do Castiñeiriño, durante el miércoles 27 y jueves 28 cuyos trabajos afectarán a la mitad de arriba de la calle, por lo que la circulación deberá entrar y salir por las calles de Morón y Pelamios, mientras que el lunes 1 y martes 2 de septiembre, las obras se ejecutarán en la parte baja de la calle y la circulación será por la avenida de Juan XXIII.

Y la rúa das Hortas que estará cortada desde el 1 hasta el 15 de septiembre, desviándose la circulación por la calle Trinidad y calle de Carretas.

Todos estos cortes producirán alteraciones en el trazado de las líneas de transporte urbano con los desvíos que pueden consultarse aquí.

MÁS CORTES Y RESTRICCIONES DE TRÁFICO EN OTRAS TRES CALLES DE LA CIUDAD

A mayores de las anteriormente citadas, y por mor de las obras de reurbanización de la calle de Amor Ruibal, la calle del Escultor Camilo Otero va a quedar cortada también desde las 8:00 horas del miércoles 27 hasta las 18.00 h del viernes 29 de agosto, momento en el que abrirá a la circulación.

Y eso no es todo porque, para redondear una de las jornadas con más cortes de tráfico por obras que se recuerdan en la ciudad, a partir de este miércoles quedará controlado por semáforos el paso alternativo de vehículos por el único carril que quedará abierto en la Travesía de Basquiños y rúa de Touro, en este caso por canalización de la red eléctrica y con una duración estimada de tres semanas.