Sorteo premios prueba de Golf COPE Galicia en el Real Aeroclub de Santiago
Consulta el Cuadro de Honor y mira el vídeo con el sorteo de los premiados en el torneo celebrado el 26 y el 27 de septiembre de 2025
Redacción COPE Galicia
Galicia - Publicado el
1 min lectura
El campo de golf del Real Aeroclub de Santiago ha acogido los días 26 y 27 de septiembre de 2025 la prueba con la que se cierran las celebradas en los últimos meses por toda la Comunidad, organizadas por COPE Galicia.
Este es el cuadro de honor de los premiados y los regalos. Las personas premiadas tendrán que pasar por el Aeroclub para recoger sus premios en los próximos 15 días. A partir de ese plazo, estarán en las instalaciones de COPE Santiago (Xeneral Pardiñas, 14-16 1ª Planta) .
