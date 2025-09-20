Abiertas las inscripciones para el Torneo de golf de COPE Galicia en el Real Aeroclub de Santiago

Uno de los momentos de la prueba de golf celebrada el año pasado en el Aeroclub de Santiago

El campo de golf del Real Aeroclub de Santiago acogerá los próximos días 26 y 27 de septiembre la prueba con la que se cierran las celebradas en los últimos meses por toda la Comunidad, organizadas por COPE Galicia.

Para participar se ha abierto ya el plazo de inscripción que podrás realizar en la aplicación de Golf Directo, en la recepción de la Ciudad Deportiva o en el teléfono 981 888 276 antes del jueves 25 a las 16:00h para jugar el viernes y antes del viernes 26 a las 16:00h para jugar el sábado.

Se podrán apuntar todos aquellos jugadores socios y no socios del Real Areoclub, con la Licencia de la Federación Española de Golf en vigor y hándicap exacto igual o inferior a 36.0, así como los jugadores con licencia extranjera que aporten certificado de hándicap.

La modalidad será Hándicap Stableford Individual 18 hoyos, con hándicap exacto no superior a 26,4. De todas formas, podrán participar jugadores con hándicap superior, pero lo tendrán reducido a 26,4 exacto como máximo, tanto en caballeros como en damas.

Habrá dos categorías hándicap, la primera hasta 16 exacto y la segunda desde 16,1 exacto. Estarán vigentes las reglas de la Real Federación Española de Golf, así como las reglas locales de cada club.

ELECCIÓN LIBRE DE LAS BARRAS DE SALIDA

Los Jugadores podrán elegir libremente las barras de salida desde las que jugarán, siempre que dichas barras estén debidamente valoradas para la categoría del jugador y esa elección debe quedar claramente definida por el jugador, al menos, 24 horas antes del inicio de la prueba, compitiendo todos por los premios hándicap sean cuales sean las barras de salida elegidas. Es responsabilidad del Jugador asegurarse de que las barras que utilice estén valoradas para su Categoría.

En caso de salir de barras diferentes a las predefinidas por defecto, amarillas para caballeros o azules para damas, no se optará a los premios especiales no optarán al premio al mejor approach ni al scratch

PREMIOS EN TODAS LAS CATEGORÍAS y SORTEO DE REGALOS

Los premios no serán acumulables, excepto los mejores Approach. El orden de prioridad en caso de ganar en varias modalidades será el descrito en el reglamento del torneo para los tres primeros clasificados en 1ª y 2ª categoría, Campeón de Scracht, Junio y Dama.

Además, se efectuará un sorteo de premios en cada prueba al que accederán solo los jugadores que cubran la ficha en la que aceptan ceder sus datos personales a Radio Popular S. A. - Grupo COPE, en cumplimiento de lo indicado en la LOPD 3/2018 de 5 de diciembre.

Los premios no serán acumulables y en este sorteo cada jugador solo puede participar con una ficha, si hubiese más de una ficha del mismo jugador quedarían anuladas.

habrá además, como es tradición, sorteo de regalos entre los participantes que se realizará al finalizar la prueba en el campo en modo no presencial y su resultado se publicará posteriormente en la web de COPE Santiago

Los Premios estarán a disposición de los jugadores durante 15 días naturales desde que las clasificaciones sean definitivas en el Real Aeroclub de Santiago. Transcurrido este plazo, los premios quedarán depositados en la emisora de COPE Santiago por un plazo de 30 días naturales; a partir de ese momento, los premios no recogidos quedarán sin efecto.

Real Aeroclub de Santiago Relación de premios y sorteo de regalos entre los participantes

Puedes consultar el reglamento del Torneo de Golf de COPE Galicia en el Real Aeroclub de Santiago y los premios y sorteos aquí: