La solución de Borja Verea (PP) para el aparcamiento del Hospital Clínico

No es algo nuevo, sino que se viene denunciando en los últimos años y también es motivo de refriega política en época electoral. Hablamos del aparcamiento del Clínico y del déficit de plazas.

El candidato a la reelección, el socialista Xosé Sánchez Bugallo, defiende la cesión de una parcela cercana al SERGAS para que sea la Xunta la que con sus recursos dé solución al problema. El actual alcalde insiste en que los pacientes que acuden al hospital Clínico llegan de toda Galicia y es la administración autonómica quien ha de edificar una zona de estacionamiento para dar solución a esas personas. Bugallo llegó, incluso, a cifrar en 7 de cada 10 los pacientes que acuden al CHUS y que no son de Santiago. Para los compostelanos propone el transporte público como opción para llegar al hospital.

Mientras, el popular Borja Verea ha presentado en las últimas horas su proyecto: un parking dentro del recinto hospitalario, de cuatro plantas que se construiría aprovechando una zona de pendiente donde está ahora el helipuerto. Esta idea, asegura, es perfectamente compatible con la ampliación del CHUS, ya en marcha, y el nuevo centro de protonterapia que se acometerá en esta zona.

El candidato popular asegura que su proyecto es eliminar las plazas de aparcamiento del recinto y concentrarlas en esta nueva zona, con 2.000 huecos para estacionar en cuatro alturas. En el recinto hospitalario se crearían zonas más amigables para el paseo, con "20.000 m2 de zonas verdes", en palabras de Verea: "un gran espazo peonil, onde toda a superficie que queda entre a entrada principal do Clínico, o hospital Xil Casares o e futuro centro de protonterapia serán zonas verdes e peonís, á disposición de familias e pacientes. Un novo concepto de hospital". Anuncia zonas de juegos infantiles, espacios para comer con bancos y mesas o zonas de sombra: "un espazo terapéutico".

Cope Santiago ha vuelto a pasar por el hospital y hemos constatado la necesidad de soluciones. Jose le da voz al problema, él viene desde Rois (A Coruña) con su hijo pequeño. Le toca acudir al CHUS con frecuencia. Hoy lo pillamos haciendo encaje de bolillos: "viñemos co coche, baixou a muller co fillo e mentres eu andiven ás voltas. Agora marcho nun taxi e queda ela co coche. É o que toca". Este es el pan de cada día para él.