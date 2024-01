Rueda (PPdG) arranca la precampaña con lleno absoluto y un claro mensaje: no hay nada ganado

Galicia está de precampaña. Se nota ya el ambiente electoral en la comunidad: los gallegos elegirán su futuro el próximo domingo, 18 de febrero.

“Esta campaña será más decisiva que ninguna otra”, es la sensación que nos trasladan algunos populares que se dan cita en el primer gran acto político de Alfonso Rueda como candidato del PP a la Presidencia de la Xunta. La percepción general es que es difícil perder el gobierno autonómico, pero tampoco se quieren confiar. Lo repiten una y otra vez distintos cargos del partido, en las conversaciones informales, en los pasillos: “los demás están trabajando a tope, pidiendo mucha asesoría… esto no está ganado”.

Y es que no quieren pecar de exceso de confianza. El encargado de transmitir esa idea al público fue el alcalde popular del ayuntamiento de A Estrada, en Pontevedra. José López citó al expresidente Manuel Fraga: “hay dos formas de perder las elecciones: pensando que están ganadas y pensando que están perdidas”. Así que el regidor, que fue uno de los que tomó la palabra durante el acto de proclamación de Rueda, pidió trabajo a todos porque, como “dicen en mi zona, cando a limosna é moita ata o Santo desconfía”, en referencia a las encuestas que dan mayoría absoluta a la fuerza conservadora en la comunidad. No se fían de las encuestas y ese es el otro mensaje que repiten off the record: “Mira lo que pasó en Madrid…”

LA FOTOGRAFÍA DE LLENO TOTAL COMO MENSAJE A SUS RIVALES

El del domingo, 7 de enero, fue el primer gran acto de Alfonso Rueda como candidato a la presidencia de la Xunta. Para esto, el equipo del presidente popular escogió el claustro del Hotel Monumento San Francisco, en Santiago. Un lugar que se quedó muy pequeño para las 1.500 personas, según la organización, que no se quisieron perder este arranque de la precampaña electoral en la comunidad.

La imagen era la de lleno absoluto. Gente de pie, en la zona superior del patio y hasta en la calle por no encontrar un hueco libre. El propio Rueda reconocía que quería lanzar un mensaje: “somos mellores e somos moitos máis”.

RUEDA SE EMOCIONA

Nada más arrancar su discurso ya anunció: “me voy a emocionar” y, efectivamente, en varios momentos, sobre todo al arranque, su voz se quebró al hablar de su familia y de cómo llegó a la familia popular: “hace más de tres décadas”. Y es que el candidato popular busca afianzarse entre los suyos como líder tras la marcha de Feijóo y se enfrenta a sus primeras elecciones como cabeza de cartel y número 1 del partido.

Durante todo el acto de proclamación del candidato, varios vídeos mostraron el trabajo del mandatario autonómico y varias personas lo definieron con palabras que van desde la confianza, al trabajo, humildad, cercanía, inteligencia o vocación de servicio. Ese es el “estilo Rueda” con el que el aspirante a seguir al mando de la Xunta quiere que se le reconozca.

Rueda ha tenido su propia “puesta de largo” ante los suyos y ha quedado, entre aplausos y gritos de “presidente”, formalmente proclamado candidato a la Xunta.

El objetivo: lograr al menos 38 escaños el 18 de febrero, lo que le permitiría sumar la quinta mayoría absoluta para el PPdeG desde el año 2009 y su primera mayoría propia.

Rueda ha protagonizado un acto muy centrado en Galicia, participaron los principales dirigentes y todos los conselleiros, y con el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, como representante de la dirección estatal. En todo caso, Rueda, quien ha tenido palabras de recuerdo también para Gerardo Fernández Albor y Manuel Fraga, ha evitado equívocos: Feijóo “suma” y estará “muy presente” en la campaña gallega.

El candidato promete una “campaña digna”, sin insultos, pero diciendo lo que hay. Y en este sentido, censuró la actitud del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de quien, dice, ve Galicia “como un trofeo”. Y recordó a los que decían que nunca aprobarían una ley de amnistía y lo harán antes de la de presupuestos: “¡Con la falta que nos hace una ley de presupuestos en España!”.

Ha pedido, para ganar, mucho trabajo a los suyos: “Voy a ser muy exigente”, anuncia.

UN SPEAKER Y CANCIÓN PROPIA

En este primer gran acto político del PP hemos visto a delegaciones de toda Galicia, militantes de base y las Nuevas Generaciones. Un speaker se encargó de ir dando paso a los distintos discursos con un tono que recordaba a las retransmisiones deportivas.

En cuanto a la elección musical, versiones acústicas de temas reconocidos como el popular "Umbrella" de Rihanna o "Blinding lights" de The Weekend y una canción que lleva la palabra “Rueda” en su estribillo servía para dar la entrada al presidente popular.

Vídeo