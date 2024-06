Rubén, joven de 27 años que empieza en la construcción en Galicia: "Es un trabajo honrado"

El sector de la construcción en Galicia busca mano de obra para hacer frente a todo el trabajo que tienen que sacar adelante.

Hacen falta empleados en distintos ámbitos: desde albañiles, pasando por fontaneros, electricistas, peones… Se estiman unas necesidades de entre 3.000 y 5.000 personas. Para intentar paliar la falta de mano de obra, la Federación Gallega de la Construcción está saliendo fuera a buscar trabajadores. Han contratado asesoramiento legal para captar empleados de América Latina, personal cualificado de Perú, Colombia o Venezuela, por poner algún ejemplo.

"LA MEJOR DECISIÓN DE MI VIDA"

¿Por qué cada vez menos jóvenes quieren dedicarse a este sector? Pues las razones hay que buscarlas en la sociedad, en cambios culturales y en nuevos perfiles profesionales que parecen más apetecibles para las nuevas generaciones. No para todos: Rubén acaba de empezar en la obra y no se arrepiente, todo lo contrario: "Es la mejor decisión de mi vida". Nos explica, tajante.

Rubén habla desde Vigo: allí vive y trabaja. Está compatibilizando su empleo en el sector de la obra pública con formación en la Fundación Laboral de la Construcción: "Estoy contentísimo, me metí por consejos de un colega, me lo recomendó un amigo y cuando me contó cómo era el sistema, me interesó. Yo tengo ganas de aprender, vengo de una familia que, básicamente, siempre ha trabajado de esto. Contacté con la fundación y estoy muy orgulloso".

Rubén tiene 27 años y ya ha trabajado en varios ámbitos: empezó en el sector de las mudanzas, luego en las descargas del puerto de la ciudad de Vigo y ahora, en la construcción. En la actualidad ayuda con obras de canalizaciones de saneamiento: "Hay días duros, claro que sí, pero es llevadero".

NO SE CIERRA A EMPRENDER EN UN FUTURO

Rubén es muy inquieto y tiene toda la vida por delante: "Siempre he dicho que, si tienes la oportunidad de entrar en este sector, yo le aconsejo a los jóvenes que lo hagan. Es un trabajo muy honrado, de respeto lo que hacen los oficiales. Yo siempre lo tuvo en mente, hacerme oficial y hacer lo que sea". Rubén no se plantea emprender, pero tampoco cierra esa puerta: "Hoy por hoy, obra civil, pero no me cierro a emprender en un futuro".

Él cree que su salario es bueno: "No me puedo quejar para nada" y nos dice que podría independizarse, aunque de momento no ha dado el paso, pero quiere seguir creciendo.

Junto a otro chico, es el más joven de la empresa, los demás compañeros tienen de 50 años en adelante: "son veteranos, pero me dan buenos consejos, son buena gente". Nos explica Rubén. Él representa el futuro de un sector que necesita más manos que tiren del trabajo que está por venir.