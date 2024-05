La razón por la que esta localidad gallega reúne a 80 Estrellas Michelín

El 10 de junio tendrá lugar una nueva edición, y van once, del evento Estrelas solidarias no Camiño, que organizan en el restaurante Casa Barqueiro, en Negreira (A Coruña).

Los hermanos Rial vuelven a traer a amigos cocineros de toda España: sumarán más de 80 estrellas Michelín ese día.

Esperan que, un año más, se agoten las 300 entradas que tienen disponibles para recaudar fondos para una causa solidaria: este año repiten con la Asociación Galega do Síndrome de X Fráxil.

De nuevo contarán con el apoyo de Turismo de Galicia, de la Xunta.

El lugar elegido para la presentación de esta cita no es casual: la Plaza de Abastos de Santiago, porque con este evento se busca también poner en valor el buen producto que tenemos en Galicia. Rogelio Rial nos contaba cómo empezó todo: "La primera vez que vino Arzak a mi casa, yo hacía una comida pequeñita, éramos 15 o 20, pero todo el mundo quería venir. Al año siguiente ya éramos 50, al otro ya éramos cien y pensamos en cambiar el concepto y hacer una comida para recaudar fondos para una asociación. Así empezamos".

