Rajoy tira de retranca gallega en la fiesta de la Vendimia de Leiro

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, sorprendió a todos este fin de semana con su reaparición en Leiro, en la provincia de Ourense, como pregonero de la Fiesta de la Vendima, una celebración que disfrutan en la zona desde hace 30 años.

¿Por qué Rajoy como pregonero? El alcalde de la localidad, que está situada en la comarca del Ribeiro, explica a Cope que coincidió con él en varias ocasiones y se lo propuso. "Me dijo que se lo iba a pensar, pero la segunda vez que se lo pregunté ya me dijo que sí", nos cuenta José Francisco Fernández Pérez.

El expresidente no defraudó e hizo un discurso de exaltación no sólo del vino del Ribeiro sino de los valores que rodean todo el mundo de la viticultura. "El buen fruto sólo llega después de un gran esfuerzo", defendía Rajoy en una referencia que muchos entienden como crítica a Pedro Sánchez. Por si había alguna duda Rajoy añadía que "si alguien cree que me refiero a alguien...tengo que decir que tiene razón".

Junto a Mariano Rajoy han estado este fin de semana en Leiro el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y también la expresidenta del Congerso, Ana Pastor. También otros cargos del PP de la zona como el presidente de la Diputación de Ourense, José Manuel Baltar.

Con relación a la fiesta, Alberto Núñez Feijóo afirmaba desde su perfil de Twitter que la jornada había sido "agradable" y reconocía el trabajo "incansable" trabajo de los viticultores y bodegueros.

Agradable xornada en Leiro na festa da Vendima, 30 anos de exaltación da excelencia dos caldos da D.O .Ribeiro e do traballo incansable dos seus viticultores e bodegueiros pic.twitter.com/5ufYESQyQ3 — Alberto Núñez Feijóo (@FeijooGalicia) August 25, 2019

Mariano Rajoy es un incondicional de Galicia. Es habitual verlo pasear por la ruta de Senderismo da Pedra e da Auga, en Meis, o disfrutar de tiempo libre en Sanxenxo.

El expresidente del Gobierno nació en Santiago pero pasó gran parte de su juventud en Pontevedra.