Qué sabemos del accidente del Antonov procedente de Vigo

Estamos muy pendientes de las noticias que llegan desde Ucrania, tras el aterrizaje forzoso de un avión de carga que había salido de Vigo. La aeronave es de la compañía Ukraine Air Alliance y fuentes locales apuntan a que han fallecido 5 personas. Otras tres han resultado heridas.

¿Qué sabemos a esta hora?

El avión es de tipo Antonov, un An-12, que se utiliza para el transporte de mercancías. En este caso, según avanza Cope Vigo, la aeronave había salido del aeropuerto de Peinador la pasada noche.

A bordo iban 8 personas, siete de la tripulación y una octaba que se encargaba del control de la carga.

ATERRIZAJE DE EMERGENCIA

La aeronave realizó el aterrizaje de emergencia por falta de combustible a poco más de un kilómetro del aeropuerto ucraniano de Lviv. El destino final de la carga era Estambul, en Turquía, según avanza La Voz de Galicia, pero tenía prevista una parada para repostar en la ciudad ucraniana.

Por el momento se desconoce si alguno de los fallecidos o los heridos tiene nacionalidad española. Las autoridades españolas se han puesto en comunicación con las ucranianas y en principio no consta que haya víctimas españolas.

Toda la prensa internacional se está haciendo eco del aterrizaje forzoso. Desde Flightradar24 informaban esta mañana de que se trata de una aeronave que tiene 51 años de historia. El avión desapareció de los radares poco antes de hacer el aterrizaje forzoso.

This morning an Antonov An-12 from Ukraine Air Alliance crash landed near Lviv Airport in Ukraine. The 51 year aircraft was flying from Vigo in Spain and disapeared from ATC radar on approach to Lviv Airporthttps://t.co/AYFAX0NPdk#UKL4050 pic.twitter.com/Dz5sUiwxcT