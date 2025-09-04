Horarios | 5ª jornada
LaLiga publica los horarios de la 5ª jornada: No habrá fútbol el lunes
Habrá dos partidos el sábado a las 18:30 horas porque se trata de una jornada de 3 días que se cierra el domingo a las 21:00 horas con el Barcelona-Getafe.
LaLiga ha dado a conocer este jueves los horarios de la quinta jornada de LaLiga EA Sports, en la que el Betis-Real Sociedad se jugará el viernes 19 a las 21.00 horas, el Real Madrid-Espanyol el sábado 20 a las 16.15 y el Barcelona-Getafe la completará el domingo 21 a las 21.00. Será una jornada de apenas 3 días en la que el sábado a las 18:30 compartirán espacio el Alavés-Sevilla y el Villarreal-Osasuna.
Horarios de la Jornada 5
Viernes 19 de septiembre
21.00 Betis-Real Sociedad
Sábado 20 de septiembre
14.00 Girona-Levante
16.15 Real Madrid-Espanyol
18.30 Alavés-Sevilla
18.30 Villarreal-Osasuna
21.00 Valencia-Athletic Club
Domingo 21 de septiembre
14.00 Rayo Vallecano-Celta de Vigo
16.15 Mallorca-Atlético de Madrid
18.30 Elche-Oviedo
21.00 Barcelona-Getafe