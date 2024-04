¿Se pueden poner límites al turismo en Santiago?

La foto se repite en temporada alta: colas de personas para acceder a la Catedral, en la Oficina del peregrino, mucha gente en calles como el Franco o la Raíña probando tarta de Santiago o esperando para que le den una mesa en algún restaurante.

También grupos por la Alameda, el Obradoiro o en Platerías, atendiendo las explicaciones de un guía sobre la historia de Santiago. Son imágenes que el Ayuntamiento compostelano quiere cambiar para que toda esa gente que nos visita se reparta más en la ciudad y no haya grandes aglomeraciones en puntos concretos.

En el gobierno local reconocen que esto no se consigue de la noche a la mañana, pero están ya trabajando en un plan para estudiar esos flujos de turistas: sus recorridos, el tiempo que pasan en cada sitio, sus movimientos, y así poder actuar.

La idea la lanzaba la alcaldesa Goretti Sanmartín en las últimas horas y hoy la concejala de turismo, Míriam Louzao, salía al paso de las preguntas de la prensa.

Dejaba más incógnitas de momento que respuestas: no hay un horizonte temporal para aplicar medidas que limiten, por ejemplo, el número de personas por grupo o grupos que puedan estar en un lugar concreto. Louzao explica que todo está en fase de estudio, en colaboración con la USC."Donosti vai empezar este ano, Barcelona xa empezou...limitando o número de persoas por grupo ou o número de grupos... Nós non estamos aínda aí, pero camiñaremos cara a iso porque os sitios que tiveron esa masificación antes ca nós están camiñando cara aí, así que debemos mirar o que fan noutros sitios do Estado coas nosas características propias". Añadía Louzao que es lógico que quien viene visite la Catedral y quiera pasear por la almendra, pero ya este verano comenzarán a informar al turista sobre otros lugares que merecen la pena.

MUCHAS OPINIONES, POCA UNANIMIDAD

Posiblemente, hagan lo que hagan para evitar la masificación turística, habrá daños colaterales. En la plaza de Abastos es donde encontramos una opinión más unánime a favor de que se controle el acceso de grupos grandes: en los puestos nos recuerdan que no son un escaparate para hacer fotos, algo que se repite en verano pero también los fines de semana casi todo el año, aseguran también las personas que van a comprar habitualmente.

Sin embargo, comercios de las inmediaciones del mercado o de las calles más concurridas del casco histórico son más reticentes o directamente rechazan que se establezcan límites: "va a llegar un momento que vamos a echar a la gente de fuera... valga la redundancia, fuera, yo no lo veo", asegura el dueño de un ultramarinos en el casco histórico. "Los comerciantes vivimos de ello, queremos que venga el turimo... nadie va a quedar contento" añade otro, que sí entiende la postura de algunos vecinos combativos contra la masificación.

Porque entre las personas que viven en Santiago, la opinión es muy variada: desde quien cree que es necesario organizar la presencia de grupos grandes hasta quien lo considera una estupidez. "¿Te vale como respuesta? Porque ahora parece que todo molesta, todo molesta",asegura una vecina bajo los soportales de la rúa do Vilar. Otra sin embargo recuerda que "la masificación nunca es buena para la ciudad", mientras un joven compostelano cree que tal vez sería más efectivo aplicar de una vez una tasa turística o hacer cumplir las leyes que ya están en vigor. Recuerda los episodios de ataques al patrimonio que hubo en los últimos meses, frente a lo que piensa "executar as leis xa sería suficiente".





Encontramos la misma variedad de opiniones entre los que nos visitan: hay quien reconoce que "es verdad que si esto se llena, a mi no me resulta agradable estar en un sitio donde esté todo lleno", asegura una turista madrileña. Una malagueña defiende sin embargo que aunque haya mucha gente, sí se puede disfrutar de las visitas así que "no pondría límites", asegura.

¿Y QUÉ DICEN LOS GUÍAS TURÍSTICOS?

El presidente de la Asociación de Guías profesionales en Galicia..,Tommy Alvarellos, explica en Cope Santiago que de momento nadie les ha consultado nada sobre el control de flujos turísticos. Insiste en que los grupos que contratan los servicios de un guía no son conflictivos y ve complicado limitar y velar por el cumplimiento de una normativa en este sentido. "Esas personas que van sueltas, grandes grupos que van con altavoces... a ellos sí que debería afectar estas regulaciones. Yo entiendo que los alrededores de la Catedral son una zona densa...¿Y cómo van a hacer con las manifestaciones que se celebran alrededor?".

Alvarellos alerta del auge de la turismofobia y nos deja un mensaje: todos, en algún momento de la vida, podemos convertirnos en turistas.

El objetivo es "educar y concienciar a la gente para que respete el patrimonio y lugar donde esté"

