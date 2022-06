Problemas en la venta anticipada de billetes de tren en la estación de Santiago

Estos días en COPE Santiago hemos recibido quejas por la venta de billetes de RENFE en la estación de tren de Santiago.Varias personas nos han traslado su malestar por no haber podido adquirir un billete de tren en la propia estación con horas o días de antelación. El personal les invita a utilizar internet o les indican otro horario. Es decir, tienen que volver en otro momento a hacerse con esos tiques.

Nos hemos pasado por allí. Cartel de “saída inmediata” en las cuatro taquillas abiertas esta mañana en la estación del tren pero a quien pregunta, le despachan los billetes de forma anticipada: parece, eso sí, que hace falta tener la suerte a favor, porque este mediodía en el plazo de quince minutos la respuesta que recibían los viajeros era completamente diferente. Jesús, un peregrino de Ciudad Real, necesitaba billete para mañana por la noche a Madrid. Sobre las doce y media y sin apenas gente guardando cola, le decían que volviese en horario de tarde, a partir de las cuatro. "Tengo que venir de 4 a 8, que es la venta anticipada... para que veáis cómo funciona", nos confesaba este viajero.

Solo unos minutos después, dos taquillas más a la izquierda, María sacaba sin problema billete de ida y vuelta para ir el próximo domingo a A Coruña a sus exámenes de oposición: "Esperé por una persona que estaba en la cola y sin ningún problema... yo siempre lo adquiero en ventanilla porque la web no me aclara muchas veces y el viaje ida y vuelta es más económico con carné xoven y prefiero venir aquí y llevar los tiques impresos".

"ALUCINANTE QUE ESTO PASE EN UNA ESTACIÓN COMO LA DE SANTIAGO"



Una afectada, Ana, fue la que nos puso sobre la pista de esta situación tan inexplicable, aseguran que los propios trabajadores de Renfe están hartos: "Yo quería coger un billete de venta anticipada y ya fui el domingo, me dijeron que no era posible, que el horario era de lunes a viernes, pero que el lunes no habría personal, así que voy hoy por la tarde (por el martes) y me dicen que tampoco es posible porque no hay personal y que el miércoles, al menos por la mañana, tampoco iba a ser posible. El empleado me manifiesta que están un poco hartos de ese tema y que sería bueno poner una queja". Ana así lo hizo, se dirigió a la oficina de atención al cliente y puso una reclamación: "Me parece alucinante que una estación de tren como es la de Santiago, con la cantidad de gente que la utiliza, que no puedas comprar un billete con antelación. Yo lo que hice fue sacarlo por internet, algo que no quería hacer".





VERSIÓN DE RENFE, VENTA ANTICIPADA EN EL HORARIO

Mientras tanto, desde Renfe se limitan a hablar de momentos puntuales de falta de personal y aseguran que aunque se prioriza la venta de billetes para salida inmediata. Entre las nueve de la mañana y las dos y las cuatro y las ocho de la tarde. Hemos visto que sí hay venta anticipada en taquilla, pero que depende.

