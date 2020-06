Polémica en Twitter a cuenta de cómo se dice "gracias" en gallego

Ha vuelto a ocurrir: nueva polémica en Twitter, entre políticos de ideologías tan opuestas como los nacionalistas y Vox. En esta ocasión la lengua está detrás del rifirrafe. No obstante, el motivo de la contienda esta vez ha generado debate en esta red social entre múltiples personas que no tienen claro quién lleva razón. Y parece increíble que una palabra con la que queramos mostrar gratitud pueda estar detrás de semejante debate. Pero sí.

El diputado en el Congreso, Néstor Rego, del BNG, quiso tirar de las orejas a Espinosa de los Monteros, de Vox, por haber defendido que "obrigado" no es un término del gallego. Todo surgió en esta red social, cuando el político compañero de Santiago Abascal cuestionaba que la Ministra de Exteriores quisiese "ser moderna, progre e inclusiva" y metiese la pata con el idioma de Galicia al emplear "obrigado". El nacionalista del Bloque salía en defensa del gobierno y utilizaba la ironía para cuestionar a Vox. Pero, ¿quién está en lo cierto?

¿Cómo se dice "gracias" en gallego? Muchos gallegohablantes tiran del término similar al español: gracias, o el diminutivo "graciñas", aunque lo normativo es el uso de "grazas". Pero, ¿está aceptado "obrigado/a"? El uso de esa palabra es entendido por algunos como un "lusismo", un término importado del portugués y no propio de Galicia.

Es cierto que el organismo oficial, la RAG, la Real Academia Galega, no acepta "obrigado", más que como participio de "obrigar" (obligar). Pero el debate sigue en las redes sociales y al Bloque parece habérsele vuelto en contra. Incluso detractores de Vox aseguran que "obrigado" no se usa en Galicia.

Un novo experto en lingua galega que non coñeciamos como tal. Nada menos que Espinosa de los Monteros, que pontifica sobre o que é e o que non é galego. Vivir para ver. pic.twitter.com/Z6AMkfkHDH

Non vou ser eu quen defenda ao energúmeno este. Pero por desgraza leva razón esta vez. Tes mil cousas mellores polas que criticalo a él e a iluminada da súa muller.

Sen ánimo de polemizar (cada quen que use o que quixer: grazas, obrigado, beizón...), eis 3 dicionarios NON ‘lusistas’. O Xerais, o máis usado en papel durante 40 anos. O de Eladio Rguez (58-61) e Franco Grande (1972). pic.twitter.com/mzm1LzG6Ej

Elogo, agora decimos obrigado? Non creo que o animal este sepa galego, pero na miña terra o de obrigado é cando temos que facer algo que non queremos...����‍♀️ bo! E que eu sonche de aldea e non coñezo o galego fino